Sonuç yanıltmasın

Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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GALATASARAY'IN Rize deplasmanında aldığı sonuç normal. Neden mi? Nedenlerini şöyle sıralayalım:

1- Sarı-kırmızılıların kadrosu özellikle bu oyuncu yapısı şampiyonluğa oynayamaz. Mohamed diye bir santrfor var, sadece önüne top gelecek ve kaleye vuracak o kadar. Onun haricinde hiçbir özelliği yok. Babel çok yaşlı. Dedem gibi yarım saatte dönüyor. Hatta dedem

daha çabuk dönüyor. Babel ile nasıl kontratak yapacaksın? Adam artık jübileyi yapmış. Feghouli ise hocayı protesto ediyor.

‘Beni sürekli oynatmazsan ben de yüzde 50 kapasite ile oynarım ama kafama göre oynarım' diyor.

2- Orta sahada ise bir tane yaratıcı oyuncu yok. Oyunun kaderini değiştirecek bir 10 numara bulunmuyor. Orta alandaki futbolcular ne hücuma

yardım ediyor ne de savunmaya. Cicaldau, Taylan ve Berkan'ı, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın orta sahasına koyar mısınız bir karşılaştırın. Taylan yarım saatte dönüyor. Cicaldau sahte okey gibi. Berkan çok yeteneksiz ve güçsüz. Bu orta saha rakip ceza sahasına girmiyor. Böyle orta saha mı olur?

3- Defansın kanatta iyi, merkezde ise tam bir rezalet. Alparslan'ın yeri Anadolu takımları! Galatasaray'da oynayacak hız, teknik ve oyun zekası yok. Alan markajı yok. Adam markajı var, onda da hep faul yapıyor. Böyle defansa lig sonuncusu Rize de gol atar. Sürekli değişen defansın başarılı olması mümkün değil.

4- Fatih Hocam, bu oyuncu kadrosu seni şampiyonluğa oynatmaz. Bu yüzden aç gençlerle yani Halil ile Kerem'le devam et. Yoksa bu Galatasaray, jübile yapmış Babel, Diagne ve Feghouli ile şampiyonluğa oynayamaz. Süper bir 10 numara oyuncu al. Bir de kontrataklarda oynatabilecek Burak Yılmaz özelliklerinde santrfor al. Yoksa bu takım ilk 4'e bile giremez.