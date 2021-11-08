Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Sonucu Pereira belirledi

Fenerbahçe tarihinde ilk defa üst üste dört maç kaybetmekten son saniyedeki penaltıyla kurtulmuş oldu. Bunun nedenlerine bakacak olursak:

1- Pereira'nın, büyük takımı şampiyonluğa oynatabilecek kapasitede bir hoca olmadığını görmekteyiz. Aynı yoldan giderek farklı bir yerden çıkacağını zanneden kaşif gibi bu takımın 3-5-2 oynayamayacağını, bu sistemde çok önemli iki kanadın Ferdi ve Sangare ile işlemeyeceği göremedi. Bu takım 4-2-3-1 veya 4-4-2 oynar ama maalesef hoca yanlışında ısrar ederek kötü sonuçlar almaya devam ediyor.

2- Portekizli hoca, İrfan Can'dan bir Alex yaratmaya çalışıyor. Bu kadar hızı ve temposu düşük, sezgileri, gol yapma özelliği az bir oyuncudan Alex olmaz. Belki Mesut ya da Pelkas'tan 10 numara olabilir ama İrfan Can'dan 10 numara olmaz.

3- F.enerbahçe'de santrfor olmadığı gibi orta sahadaki oyuncuların da ofansif olarak, yetenek ve yaratıcılık olarak son derece yetersiz. Zajc, Meyer, Ferdi, Sangare'den kurulu bir orta saha ile sahaya çıkıp Sosa, Mesut ve Pelkas'ı kulübede oturtursan orta sahayı ve maçı da rakibe verirsin.

4- Pereira sürekli ilk 11'le oynayarak özellikle oyuncu tercihlerini ve sistemi yanlış kurgulayarak büyük bir stratejik planlama hatası yapıyor. Bunu gören ve anlayan oyuncular da hocaya karşı büyük bir güvensizlik hissediyor. Bu da takım ruhu oluşmasında olumsuz etki sağlıyor. Sonuç olarak Fenerbahçe ne kadar baskılı oynuyor gözükse bile net pozisyon üretmede son derece yetersiz. Risk aldığı anlarda kontrataklara karşı yeterince önlem almadığı için hocanın varlığı ile yokluğunu tartışmaya başlıyoruz.