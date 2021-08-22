Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Yanlış 11 sahadaydı

Futbol sahalarımızda ender görülen üzücü olaylardan birini N'Sakala'da yaşadık. Çok üzüldük. Hepimizi ağlattı. Keşke insanoğlu dünyanın her tarafında, Afganistan'da, Suriye'de birçok bölgede ölen insanların acılarını hissedip onlar için de üzülebilse… Mücadeleye dönecek olursak;

1) Kenan’dan Beşiktaş'a santrfor olmaz. Bunu daha önce de tekrarlamıştım. Kenan bir kanat oyuncusu. Ayrıca bireysel yetenekleri ve yaratıcılığı son derece kısıtlı. Beşiktaş'a verebileceği bu mevkide hiçbir şey yok. Kenan yatsın kalksın Şenol Güneş'e dua etsin. Yusuf gibi, Cengiz gibi iki üst düzeydeki oyuncuyu milli takımda oynatmayıp Kenan'ı oynatmasıyla Beşiktaş'a transfer yaptı. Ama görüyoruz ki Kenan'dan Beşiktaş'a golcü olmaz.

2) Sergen Hoca, son derece yanlış değişiklikler yaptı. Kabul ediyorum 8+3 gibi garip bir yabancı kuralının da bunda etkisi vardı. Kenan'ı alması gerekirken N'Koudou'yu aldı. Larin gibi bir golcü varken Kenan'ı santrforda başlatmak büyük bir hataydı. Yerli tercihini N'Sakala yerine Rıdvan'dan yana kullanarak bu sorunu çözebilirdi. Böylece Teixeira ile başlama şansını da yakalayabilirdi. Ayrıca Ghezzal'i sürekli içeri yollayarak oyuncunun sağ önden yapacağı bütün asistleri de otomatikman bitirmiş oldu.

3) Beşiktaş’ın orta sahası çok ağır. Forvet rakibe baskı yaptığı zaman orta saha çok geride kalıyor. O boşluğu kullanan Gaziantep çok rahat paslaşarak topu üçüncü bölgeye kadar taşıyor. Josef, Atiba, Salih çok yavaş. Beşiktaş'ın hücumlarına yeterince destek veremiyor ve rakip akınlarda da çok geriye çekilip rakibin orta sahayı geçmesini kolaylaştırıyor.

Bu oyuncu kadrosuyla hocanın yapmış olduğu yanlış değişiklerle ve sahaya çıkarmış olduğu yanlış oyuncu tercihleriyle Beşiktaş'ın oynayabileceği futbol bu kadardı. Bundan daha iyi skor ve futbol beklemek hayalcilik olurdu. Umarım Sergen Hoca gelecek maçta aynı hataları tekrarlamaz.