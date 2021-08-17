Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Yarım saatte maç bitti

TRABZONSPOR, Malatya deplasmanında ilk 30 dakika müsabakayı bitirdi. Nedenlerine bakacak olursak:

1) TRABZONSPOR'UN dominant yönü, hücum gücünde bireysel yeteneği ve yaratıcılığı çok üst düzey oyunculardan kurulu olması. Bu oyuncular Gervinho, Djaniny, Nwakaeme, Hamsik ve Bakasetas. Hepsi bire birde adam geçebiliyor, mükemmel asistler yapabiliyor, boş saha buldular mı adeta rakip defansı perişan edebiliyorlar. Ve takımları adına istenilen tüm golleri atabiliyor.

2) TRABZONSPOR'UN orta sahası artık takım müdafaasına çok önemli katkılar sağlıyor. Hamsik ve Bakasetas, Berat'ın sağından ve solundan topun arkasına geçip geldiği zaman rakibin hızlı hücumlarını ve kontralarını ikinci bölgede kesiyor. Bu da Trabzonspor adına büyük bir kazanım oluyor ve takım akın yemiyor.

3) HAKEM Atilla Karaoğlan, bazı pozisyonları avantaja bırakmasa bile birçok pozisyonda VAR'a giderek uyumlu hareket etti ve birçok yanlış kararı düzeltti. Kurulan bu doğru iletişim diğer müsabakalardaki hakemler ve VAR hakemleri için örnek olmalı.