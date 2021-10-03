Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Yunan gecesi

TRABZONSPOR, Kayseri'de ortaya mükemmel performans koydu ve galip geldi. Kayseri'de sanki Yunan gecesi vardı.

Bakasetas ve Siopis, Trabzonspor'un en iyi iki oyuncusuydu. Siopis, çok çalıştı. Orta sahada basmadık yer bırakmadı. Kazandığı

topları doğru kullanarak birçok atağın mimarı oldu. Bakesetas ise yine kilit isimdi. Ne Galatasaray'da ne de Fenerbahçe'de böyle bir orta saha oyuncusu yok. Başarılı yıldız, hem atıyor hem attırıyor. Tam bir 10 numara. Hagi, Alex, Talisca gibi her takıma bir Bakesetas da lazım…

BORDO-mavililer çok fırsat yakalıyor ama önemli bir sorunu var. Nwakaeme, hep ayak içi plaseyle gol atıyordu. Şimdi çok sert ayak üst vuruşu yaparak isabet oranını düşürdü. Vuruş şeklini değiştirmeli. Cornelius ise girdiği pozisyonlarda daha çok gol atmalı. Gervinho, takım oyunu oynamalı, arkadaşlarıyla daha çok yardımlaşmalı. Savunmada Ahmet çok başarılıydı. İlk maçına rağmen alkışı hak etti. İsmail ise aynı İsmail. Peres kanatlardan daha çok oyuna katılmalı. Savunmadayken de yakın markajı daha çok benimsemeli; adam markajı yapsa o gol yenmezdi.

ABDULLAH Hoca, takımı Fatih Terim gibi zihinsel olarak iyi hazırlamalı. Kazanma arzusu, hırsı ve mücadele gücünü kaybederse şampiyon

olamaz. Değişiklikler yerindeydi. Özellikle Abdülkadir Ömür'ün kazanılması önemliydi. Bunu da başardı. Haklı galibiyet aldı.