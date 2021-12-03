Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Adana Havaalanında güvenlik zafiyeti var

Hatırlayacaksınız bir süre önce bir grup Afganlı, Adana'da Şakirpaşa Havaalanının duvarlarından, tel örgülerinden atlayarak hava meydanının içine girmiş ve sırada inişe geçmekte olan bir yolcu uçağımızın önünü kesmişti.

Pilotun olayı erkenden görüp hızını yavaşlatması ve uçağı kontrol etmesiyle olası bir facianın eşiğinden dönülmüştü.

Allah korusun o sırada uçak Afganlılara çarpabilir, birkaç kişi ölebilirdi.

Ya da daha kötüsünü düşünecek olursak, pilot uçağı kontrol edemeseydi uçak belki de pistten çıkarak devrilebilir, parçalanabilir ya da kim bilir belki de infilak bile edip yanabilirdi.

Şimdi böyle kötü bir senaryo çizdiğimi düşünen olacak ama durum hiç de öyle değil.

Yazdıklarım tamamen gerçekten meydana gelen bir olaydan yola çıkarak bir daha böyle bir olay yaşanmaması içindir…

Adana Şakirpaşa Havaalanı, Türkiye'nin en önemli ve en eski havaalanlarından birisidir.

Dünyadaki tüm havaalanları içinde iniş güvenliği açısından en üst sıralarda, hatta bazı uzmanların yaptıkları değerlendirmelere göre 1. Sıradadır.

Bu uçuş güvenliğinden kasıt, yılın 365 günü hava koşullarının uygunluğu anlamındadır.

Yoksa pistin ve meydanın diğer yönlerden uçuş güvenliği soru işaretlerinden ibaret.

Çünkü biraz önce yukarıda Afganlılar örneğini verdiğimiz havaalanının güvenliği ne yazık ki Allah'a emanet.

Neden mi?

Çünkü Havaalanında 9 kontrol kulesi noktasından sadece 2 ‘sinde güvenlik bulunuyor.

Yani havaalanını çevreleyen 9 güvenlik kulesi var ama bunların 7'si boş durumda.

Sebep, ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ‘nin güvenlik görevlisi istihdamını bir türlü gerçekleştirmemesi.

Bana gelen bilgilere göre, şu an itibariyle tam 160 tane güvenlik görevlisi açığı var.

Fakat, DHMİ. Tarsus'taki yeni Çukurova Bölge Havaalanı'nın açılışını bekleyip güvenlik istindamını orada yapmayı planladığı için buraya güvenlik görevlisi almıyormuş.

Oysa, oradaki havaalanının akıbeti şu an bile çok belli değil.



Yani inşaat bitmeye yakın diyorlar ama şu haliyle bile açılmaya karar verilse daha, orada hava taşımacılığı başlayabilmesi için 2 sene gerek diyorlar. Peki ne olacak 2 sene boyunca meydanı boş mu bırakacağız?

Afganlılar ellerini kollarını sallayarak duvardan atlayıp girdiklerini göre havaalanını çevreleyen mahallelerden buralara girmek çocuk oyuncağı.

Güvenilir, işinin ehli kaynaklardan aldığım bilgilere göre Meydan, Gülbahçesi, Şakirpaşa, Ova gibi Mahallelerle çevrili olan havaalanı şu an yapısıyla çok riskli.

Çünkü, Adana'nın bu mahalleleri daha önceleri emniyet operasyonlarından PKK'dan Hizbullah'a, DHKP-C'den IŞİD'e kadar çeşitli örgütsel unsunlar içermesi nedeniyle gündeme gelmiş bir bölge.

Şimdi böyle bir ortamda havaalanında 9 kuleden 2'sinde nöbetçi bulundurmak, meydanda büyük güvenlik zafiyetine müsaade etmek anlaşılır şey değil.

Bizim gördüğümüzü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri de görmüş olacak ki Şakirpaşa Havaalanına uzmanlarını göndermişler ve eksikliklerle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıyorlarmış.

Sanırım bu rapor da yarın bir gün çıkar ve zannederim ki DHMİ yetkililerine bir ateş düşebilir!

Tabi o zamana kadar burada en büyük karar verici merci Adana Valiliği.

Vali Süleyman Elban'ın, DHMİ Bölge Müdürü ve Adana Emniyet Müdürü başta olmak üzere yetkili birimleri harekete geçirmesi gerekiyor.

Bu arada “En büyük karar verici merci Adana Valiliği” diyoruz ama şimdiye kadar Adana Valiliği'nin de bu konuda hem Emniyet Müdürlüğü'ne hem de DHMİ'ne yazılar yazdığını duydum.

Buna rağmen önlemler alınmamış olması başka soru işaretlerini gündeme getiriyor.

Vakit geçmeden çaresine bakılmalı.

Aksi halde yarın bir gün meydana gelebilecek istenmeyen bir olayın sorumluluğunu hep birlikte üstlenirler. Fakat iş işten geçmiş olur.

Bizden söylemesi…