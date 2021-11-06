Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Bu tablo Hatay’a yakışmıyor

Hatay, Türkiye’mizin en güzel illerinden birisi.

Bizim Akdeniz Bölgesinin de gözde ilidir.

Hatay'da her din ve kültüre mensup insanlar yüzlerce yıldır kardeşçe yaşarlar.

Hatay şu günlerde yoğun bir tempo içinde.

Çünkü kent EXPO'ya hazırlanıyor.

Uluslararası büyük bir fuar olan EXPO, Hatay'a çok şey kazandıracak.

EXPO için dünyanın her tarafından on binlerce turist ve misafir Hatay'a gelecek.

Hatay'ın güzelliklerini, değerlerini, tarihi ve turistik yerlerini görecekler muhteşem yemeklerini tadacaklar.

Bu arada Hatay Büyükşehir Belediyesi de bu hazırlıkları hız kesmeden sürdürüyor.

Yoğun bir gayret içindeler.

Ancak bu iş telaşından mıdır nedir, bir yanda EXPO hazırlıkları için harıl harıl çalışma olurken bir yandan da çok önemli görevler unutuluyor, aksatılıyor.

İşte Hatay'daki ülkemizin örnek eğitim kurumlarından olan ve adını Büyük Önderimiz, ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı, Mustafa Kemal Atatürk'ten alan MKÜ kampüsündeki sorunlar, bu unutulanlardan birisi.

Efendim bana bu konuda çok sayıda şikayet ve mail geldi.

Hatta vatandaşlar, mail gönderirken fotoğraftan da göndermişler.

Malum artık teknoloji gelişti.

Fotoğrafları görünce dehşete düştüm.

Çünkü Hatay'daki MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü'nden Araştırma Hastanesi'ne giden yolda karşılaşılan bu manzara içler acısı idi.

Yol delik deşik olmuş, diz boyu çukurlar oluşmuş durumda.

Yolun bu hali bölge esnafı, vatandaşlar ve öğrenciler için isyanlara neden oluyor.

Haksız da değiller çünkü uzun süredir delik deşik olan bu yola birde boşa akan su eklenince, yol yolmaktan çıkıp vatandaşlar ve sürücüler için adeta eziyet kapısı haline gelmiş.

MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü'nün alt tarafında bulunan, günde yüzlerce aracın hastaneye ve Serinyol'a ulaşmak için kullandığı bu yolun aylardır bu durumda olması da işin bir başka üzücü yanı.

Bunun dışında gece karanlığında bu çukuru fark etmeyen ya da ambulans, polis, itfaiye gibi hızlı gitmek zorunda kalan araçlar bu bölgeye geldiklerinde çukura düşmekten kurtulamıyorlar.

Ülkenin her yerinden Üniversite okumak için Hatay'a gelen öğrenciler de bu durumdan oldukça sıkılmış durumda.

Kaldırıma kadar ilerleyen su akıntısının oluşturduğu göletlerden araç geçişlerinde sıçrayan pis sudan kaçmak için öğrenciler yollarını değiştirmek zorunda kalıyor.

Bazı dönemlerde göletlerden sıçrayan pis su için esnaf, müşterilerine gelmemesi ve araçların fark etmesi için yolu bir trafik memuru veya bir belediye çalışanı gibi dubalar ile kontrol etmeye çalışıyor.

Bu bölgeye koydukları dubalar ile biraz olsun bu tehlikeyi önlemeye çalışan esnaf, bu seferde bu dubalardan dolayı mecburen trafiğin kesintiye uğramasına yol açıyor.

Evet, işte MKÜ kampüsünün yolunun durumu bu!

Bu durumdan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın haberi olmadığına eminim.

Çünkü sayın Başkan, başta Hatay'da yapılacak EXPO hazırlıkları olmak üzere, Hatay'ın çeşitli sorunları için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor.

Zaten bir Başkan her şeyi göremez ve yetişemez.

Belediyelerde zaten Yol Müdürlükleri, Fen İşleri Müdürlükleri vb. bunun için varlar.

Mutlaka bana gelen bu şikayetler onlara kadar da gitmiştir.

Derhal Belediyenin ilgili birimleri devreye girerek bu yolu, çile yolu haline gelmekten kurtarmalı.

Bu zor bir iş değil.

Hele EXPO gibi dev bir projenin altına girmiş Belediye için çocuk oyuncağı.

Ama maalesef şimdiye kadar ihmal edilmiş.

Bence Başkan Lütfü Savaş, yolu bu hale getirenlerden bunun hesabını soracaktır.

Çünkü burada her olumsuzluk sayın Savaş'a patlar.

Yıllardır yapılan emekler, yöneticilerin fedakarca çalışmaları böyle küçük ihmallerle gölgelenmemeli…

Haksız mıyım?…