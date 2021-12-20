Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Fatma Şahin, Gaziantep’te faturayı basın danışmanına mı kesti?

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile olan röportajı sırasında bir kameramanı tokatlaması büyük tepkilere neden oldu.

Yıllardır kendisini ciddi bir gazeteci olarak tanıdığımız Muharrem Sarıkaya'nın bu hareketi yaptığına inanamadık.

Diyebilirim ki anlatsalar inanmazdım.

Fakat görüntüler ortaya çıkınca biz de herkes gibi dehşetle olayı izledik.

Muharrem Sarıkaya'ya söyleyecek söz bulamıyorum.

Daha doğrusu ben de bütün meslektaşlarım gibi o kadar tepkiliyim ki ağzımdan kınamanın dışında yanlış bir şey çıkmaması için azami özen gösteriyorum.

Kendisini çok şiddetli kınıyorum.

Orada sadece görevini yapmaya çalışan ve üstelik de kendisine yardımcı olmaya çalışan genç bir kameraman arkadaşımıza bu hareketi yapması çirkinliğin ötesinde.

Yerden göğe kadar her türlü kınamayı hak etmektedir.

Zaten bütün basın örgütleri Muharrem Sarıkaya'yı kınadı.

Fakat bence bu olayda Muharrem Sarıkaya kadar eleştirilmesi gereken bir kişi varsa o da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'dir.

Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir'e tokat atması karşısında sessiz kalan, hiçbir tepki vermeyen ve hala baklavanın renginden, fıstığından bahseden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu umursamaz tavırları kabul edilemez.

Olmadı Sayın Fatma Şahin olmadı.

Sizin bulunduğunuz bir canlı yayında karşınızdaki kişinin genç muhabiri böyle rencide etmesine seyirci kalmanız hiç şık olmadı.

Siz ki bu memlekette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapmış bir insansınız.

Böyle mi olur Aile Bakanlığı…

Böyle mi olur aile düzeninin korunması…

Böyle mi olur bakanlık…

Böyle mi olur devlet insanlığı…

Böyle mi olur başkanlık…

Kaldı ki siz de bir kadın ve bir annesiniz…

Böyle mi olur annelik…

Orada çocuğunuz yaşındaki bir insan tokatlanırken, hiçbir şey olmamış gibi davranacak ve Antep baklavasının renginden, fıstığından söz etmeyi devam edeceksiniz…

Hiç olmadı sayın başkan…

Ben ki sizi şimdiye kadar öven, sizi takdir eden yazılar kaleme aldım.

Çünkü hakikaten Gaziantep'te başarılı işlere imza atmıştınız.

Fakat bu olay karşısındaki tavrınız bütün bu vizyonunuzu yerle bir etti.

Bunun dışında bir önemli konu daha var.

O da sizin, yani Gaziantep Büyükşehir Belediyenizin Basın-Yayın Şube Müdürlüğünü 7 yıldır başarıyla yürüten Hüseyin Akay'ın bu olayın ardından aniden görevden alınması…

Oysa başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Akay, daha 2 gün önce Vali Gül ve Başkan Şahin tarafından ödüllendirilmişti.

2002 yılında AK Parti'nin Gaziantep il teşkilatının kuruluşunda önemli görevler alan Akay, 2014 yılındaki yerel seçimlerde aktif rol almıştı.

Akay, seçimlerdeki aktif çalışmasının ardından Fatma Şahin tarafından Basın-

Yayın Şube Müdürlüğüne getirilmiş ve 7 yıldır görevini sürdürüyordu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Başkan Şahin, iki gün önce “Yüzüncü yılda, yüz hayırsever” kampanyasında gösterdiği çalışmalardan dolayı Akay'a ödül takdim etmişti. 2 gün önce ödül alan Akay'ın, 2 gün sonra görevden alınmasını anlamak zor.

Çünkü ortada Akay'ın görevden alınması için bir sebep gözükmüyor.

Sosyal medya ilişkileri de Akay'ın görev alanında bulunmuyor.

Geçtiğimiz günlerde de Başkan Şahin'in tepki çeken çiğ köfte yoğurduğu görüntülerinin paylaşılmasının ardından bir sınıfta çekilen görüntülerde Twitter'da TT olmuştu.

Sosyal medyada okları üzerine çeken Şahin'in, sosyal medyasını Sosyal Medya Şube Müdürlüğü yönetiyor. O müdürlüğün başında ise başka kişiler bulunuyor.

Fakat buna rağmen Akay'ın görevden alınması garip karşılanıyor.

Özetle, yıllardır Gaziantep'te başarılı çalışmalara imza atmış olan Fatma Şahin, maalesef son dönemlerde üst üste yaptığı hatalarla kredisini bitiriyor.

En son arka arkaya yapılan iki hatası da tuzu biberi oldu.

Olmuyor Sayın Şahin olmuyor.

Millet yiyecek ekmek bulamazken, gazetecinin tokatlandığı programda sessiz kalıp, baklavanın şekerinden, fıstığından bahsetmek artık milleti kandırmıyor.

Kilosu 200 liraya dayanan baklavayı yiyene afiyet olsun ama…

Sizin anlattıklarınızı artık millet yemiyor!

Burada bir sözüm de İhlas Haber Ajansı Müdürü Orhan Akın'a…

Orhan Bey, sizin muhabiriniz tokat yiyor ve iki gündür siz olayı saklıyorsunuz, gündeme getirmiyorsunuz.

Neden sakladınız acaba?

Sizin göreviniz, muhabirinizi korumak ve böyle olayları haber yapmak iken siz böyle bir olayı saklamakla yanlış yaptınız.

Bunu gazetecilik etiği açısından doğru bulmadığımı belirtmek isterim…