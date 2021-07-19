Siz Adana’nın vekili değil misiniz?

Kim ne söyler bilemem ama Adana, muhalefet milletvekilleri yönünden bu dönem çok şanslı.

Özellikle de CHP milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Orhan Sümer ve Burhanettin Bulut, gerek Adana'nın sorunlarını ortaya koymaları açısından gerekse de Türkiye'nin genel gündemine dair eleştirilerini, görüş ve önerilerini sunmaları, aksaklıkları, eksiklikleri açıkça ifşa etmeleri açısından, vatandaşın “vekili” olma sıfatını sonuna kadar ediyorlar.

Milletvekillerimiz Adana'nın havaalanının taşınması olasılığı konusundan eski Şehir Stadyumu’nun yerine ne yapılması gerektiği, çiftçilerin, üreticilerin fahiş biçimde zamlanan ilaç, gübre sıkıntılarından, ürünlerinin para etmemesine; oradan işçilerin ağır ekonomik yüksek altında ezilmelerine, öğrencilerin yurt, öğretmenlerin özlük hakları sorunlarına, esnafın derdine kadar sayamayacağımız, toplumun her kesimini ilgilendiren konularda araştırmalar yapıyorlar, bunları kimi zaman TBMM'de yüksek sesle gündeme getiriyorlar, kimi zaman da basın açıklamaları yoluyla gazetelerde, internet sitelerinde, televizyonlarda yayınlatıp ülke geneline yayıyorlar.

Bu konuda gerçekten de kendi aralarında bir ayrım yapmak söz konusu değil ama diğer muhalefet milletvekillerinden birkaç adım ileride olduklarını söylemek mümkün…

Fakat CHP'li vekillerimiz böyle bir çalışma temposu sergilerken iktidar vekillerinden hiç ses çıkmaması da çok üzücü…

Biz iktidar milletvekilleri de iktidarı eleştirsin, yolsuzlukları, haksızlıkları ortaya çıkarsın demiyoruz elbette ama en azından Adana'nın ve Adanalının faydasına olacak meselelerde, siyasi parti ayrımını bir kenara bırakıp vekili oldukları kentin yararına tavır alabilirler.

Bunlara bir örnek olarak, Şakirpaşa Havaalanı’nın taşınması ya da taşınıp taşınmayacağı konusunu gösterebiliriz.

Burada sayın Adanalı iktidar partisi milletvekillerinin net bir tavrını hatırlayamıyorum.

“Adana havaalanı taşınmamalıdır. Yeni havaalanı yapılsa bile Adana Şakirpaşa Havaalanı yerinde kalmalıdır” demek çok mu zor?

Ne olur derlerse?

Bir daha vekil mi olamazlar?

Sanki böyle susunca vekil olacakların garantisi mi var?

Ben iktidar partisi milletvekillerinin bu sessizliğini doğru bulmuyor ve Adana adına büyük bir talihsizlik olarak niteliyorum.

“Siz Adana'nın vekili değil misiniz?” diye sormak istiyorum.

Tabi havaalanı konusu sadece bir örnekti.

Yoksa; TCDD'nin atölyelerinin taşınmasına Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün, TRT Çukurova Radyosu'nun tekrar Adana'ya alınmasına, hele hele özellikle de Adana Metrosu’nun borcunun Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınmasına kadar birçok konuda Adanalının yanında durmalılardı.

Sırf muhalefet milletvekilleri bunları gündeme getiriyor diye, bu sorunlara kulak kapatmak Adanalıya yapılmış büyük bir yanlıştır.

Adanalı bu yanlışın faturasını da kesecektir.

Bu vesile ile Kurban Bayramı'nın da vatanımıza, milletimize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, hepimiz için mutlu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum.

İyi bayramlar…