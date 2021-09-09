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Vali’den müjde geldi: Göl işgalden kurtulacak

Geçenlerde yazdığım, “Sayın Vali, Bu Kirliliğe Bir Son Verdiriniz” başlıklı yazımda, Adana'nın en güzel yerlerinden olan Seyhan Baraj Gölü'nün hem dışındaki, hem de içindeki kirliliğe, çirkinliğe, işgale dikkat çekmiş ve ilin en yüksek mülki amiri olan Vali Süleyman Elban'ın bu sorunu çözmesini istemiştim.

Vilayet'ten aldığım haber Adana açısından da benim açımdan da basın açısından da son derece sevindirici ve umut verici oldu.

Çünkü Adana Valisi Süleyman Elban, meseleye hayli olumlu ve duyarlı yaklaşmış ve en kısa zamanda buraların temizlenmesi için bir çalışma yapılmasını talimatını vermiş.

Sanıyorum şimdilerde talimat verdiği birimler, nasıl bir çalışma yapacaklarını planlıyorlardır.

Umarım ki bu çalışma sonucu Adana'nın en güzide yeri olan göl kenarı, arzuladığımız güzelliğe, sadeliğe kavuşur ve çirkin görüntüler son bulur.

Bunun için Vali Süleyman Elban'ı duyarlı davranışı nedeniyle kutlamayalım.

Yazımın başında hem benim, hem Adana hem de basın için sevindirici derken şunu kast etmek istemiştim.

Bazen yazdığımız yazılara karşı ilgililer duyarsız kalıyorlar.

Oysa basının birinci görevi sorunları yazmak ve yetkilileri uyarmak.

Yetkililer de bu uyarıları ciddiye alıp üstlerine düşeni yapmalılar.

Burada maalesef kimi zaman bazı yetkililerin yeterince duyarlı davranmadıklarını görüyoruz.

Bu yüzden Vali'nin duyarlılığı, basının sağlıklı görev yapması ve uyarıların amaca ulaşması açısından çok önemli.

Bu yüzden Sayın Vali'nin çalışmalarını büyük bir ilgiyle takip edeceğim ve kendisini alkışlamak için sabırsızlanıyorum.

Umarım güzel şeyler olacak ve gölün içi de dışı da bu çirkinlikten, Adana’ya yakışmayan bu işgalden, mezbelelikten kurtulacak.

Evet, bakalım nasıl olacak?

Öte yandan bir diğer konu ise Yüreğir'de Yeni Adliye Sarayı'nın açılmasıyla birlikte o bölgede meydana gelen trafik sorunu…

Bildiğiniz gibi Kışla Caddesi'nde Jandarma Komutanlığının yolu kapatması nedeniyle Yeni Adliye Sarayı'na ulaşacak en önemli geçiş yollarından birisi olan cadde kapanmış durumda.

Burası için Jandarma Yetkilileri “Güvenlik” sorununu ön plana çıkartıyorlarmış.

Bu memlekette çok daha riskli yerlerin önünden karayolları geçiyor.

Ben Hakkari'den, Diyarbakır'a tüm Güneydoğu'yu bilirim ve o bölgedeki risklere rağmen böyle önemli bir ana yolun kapatıldığını görmedim.

Şimdi Jandarma kendi önlemini yolu kapatmadan alamayacaksa normal vatandaşların güvenliğini nasıl sağlayacak.?

Bence bu bahane olmamalı.

Ana cadde bir an önce trafiğe açılarak, Yüreğir'deki on binlerce insanın bu yolu kullanmaları sağlanmalı, trafik rahatlatılmalı.

Sayın Vali Süleyman Elban'ın bu konuya da bir çözüm getireceğine inanıyorum…