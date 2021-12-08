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Yüreğir’de engellilere yönelik fark yaratan işler yapılıyor

Adana'nın Yüreğir Belediyesi engellilerin günlük yaşama entegrasyonunu sağlamak adına, Başkan Mehmet Fatih Kocaispir'in yönetiminde başarılı işler yapıyor.

Bunlardan söz edeceğim ama ilk olarak, önceki gün sayın Başkan Mehmet Fatih Kocaispir'in daveti üzerine katıldığım bir etkinlikten bahsetmeden geçemeyeceğim.

Bu etkinlik, Yüreğir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik düzenlediği ‘Spor ve Kaynaştırma Şöleni' idi.

Aileleri ile birlikte etkinliğe katılan engelli çocuklar ve gençler gönüllerince doyasıya eğlendi.

Yüreğir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı Seyhan Şubesi işbirliği ile düzenlenen Spor ve Kaynaştırma Şöleni, Yüreğir Millet Bahçesi Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Bu etkinliğe çok sayıda engelli aileleri ile birlikte katıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen'in de katıldığı etkinlikte engelli gençler ve çocuklar kurulan ok atma, dart, badminton, masa tenisi, basketbol ve jimnastik alanlarında sportif aktiviteler yaptı, alanda yükselen müziğin ritmiyle dans ederek gönüllerince eğlendi.

Mangalların yakıldığı etkinlik alanında misafirlere kebap da ikram edildi.

Her zaman olduğu gibi burada da engelli bireylerle yakından ilgilenen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir; “Allah hiç kimseyi gönlünden ve kalbinden engelli etmesin, sevgi engelli etmesin. İnsan sevgi engelli olduğu zaman maalesef insan olma sıfatını ve vasfını yitiriyor. Biz Yüreğir Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Burada Yüreğir belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir ile engelli sorunları üzerine sohbet etme imkanı da buldum.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak gerektiğini belirten Başkan Kocaispir ”Engelli kardeşlerimiz hayata nasıl sabırla inançla tutunuyorlarsa, biz de sevgi ve şefkat ile onlara hayatı kolay ve yaşanılır hale getirmeliyiz. Asıl olan yüreklerimizin, duygularımızın ve niyetlerimizin engelli olmamasıdır. Engelli bireylerimize sahip çıkmak sosyal sorumluluğun yanı sıra bir insanlık görevidir.” diyerek Yüreğir’de yaşayan bütün engelli vatandaşlara imkanlar ölçüsünde sahip çıktıklarını söyledi.

Gerçekten de ben de buna tanık oluyorum.

Yüreğir'deki engellilerin Başkan Kocaispir'in fark yaratan çalışmaları deneniyle daha şanslı olduğunu söylemeliyim.

Zaten, Yüreğir’de engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıp, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla Yüreğir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi de faaliyetlerini etkili biçimde sürdürüyor.

Bu merkezde engellilere, hobi ve meslek kursları veriliyor ve engelliler başarıyı, üretken olmayı tadarak hayata daha sıkı bağlanıyor.

Bunun dışında Yüreğir'in genç ve çalışkan Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir'in ilçeyi karış karış gezdiğine, nerede hangi engellinin bir sorunu varsa çözdüğüne, hatta zaman zaman da bizzat engellilere ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeler ya da başka yardım malzemesini bizzat götürdüğüne şahidim.

Yüreğir'deki çalışmalar, engellilerin önündeki engellerin nasıl kalktığının; engellilerin topluma nasıl entegre olabileceklerinin açık bir kanıtı.

Demek ki istenirse, mutlulukların önündeki engeller de kalkabiliyormuş.

Başkan Kocaispir ve ekibini bu duyarlı çalışmalarından dolayı kutlar, örnek alınmasını temenni ederim…

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