Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Zeydan Karalar, Adana’nın trafiğine neşter vuruyor

Adana'da bildiğiniz gibi trafik sıkıntılı.

Hem kentin kuzeyinde, hem güneyde hem de şehir merkezinde sabah ve akşam saatleri yoğunluklu olmak üzere trafik çilesi, Adanalıları adeta çıldırtacak düzeye gelmiş durumda.

Tabii ki bu sorun uzun yılların ihmali…

Adana bu hale birkaç senede gelmedi.

Adana'nın nüfusu 400 bin iken var olan bazı yollar ve bulvarlar, şimdi Adana'nın nüfusu 2.5 milyon olmuş halen aynı şekilde varlığını sürdürüyor.

Bundan Adana geçmişte hiç hizmet alınmadı gibi bir mantık da çıkartılamaz elbette.

Şöyle bir baktığımızda başta Kuzey Adana'da olmak üzere, şehirde yeni yeni yollar, bulvarlar da yapıldı. Yapılmadı değil…

Ancak belli bir kent planı olmayınca, yollar ve bulvarlar da hem sayısal olarak hem de işlevsellik olarak yetersiz kalınca sorun, yumak haline döndü.

Şimdi tıkanan bir Otoyol, tıkanan bir Baraj Yolu, tıkanan bir Mavi Bulvar, tıkanan bir E-5, tıkanan bir Kanalyolu, tıkanan bir Fuzuli Caddesi, tıkanan bir şehir merkezi vb. vb…

Örnekleri böyle sıralayabiliriz.

İşte bu trafik sorunu uzun zamandır bir neşteri bekliyor fakat o neşter atılmıyordu.

Bu yüzden geçtiğimiz günlerde Adana Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan Adana'nın Ulaşım Çalıştayı’nı çok önemsiyorum.

Ben oradaki konuşmalarda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı bu konuda çok ciddi ve kararlı gördüm.

Bu kararlılığını son zamanlardaki yeni yol projeleriyle de destekliyor.

Örneğin, bir hesapsızlık sonucu Sarıçam'a yapılan ve sürekli tıkanan şehir stadyumu yolunun -ki aslında bu yol Sarıçam'a da ulaşımın en önemli arteridir- alternatif yol, kavşak ve üst geçitlerle takviye edilecek olması Adana'ya yeni bir yatırımdır, yeni bir kazanımdır.

Yapımı hızla süren yeni yol çalışmalarıyla artık Stadyum yolunun tıkanmayacağı öngörülüyor.

Uzun süre eleştirilere konu olan ve inşaatı durma noktasına gelmiş Otoyol'a Belediye Evleri mahallesinden bağlantı yolları ise tamamlanmak üzere.

Artı olarak Sayın Karalar’ın, Adana metrosunun ikinci etabını tamamlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar nasıl ısrarcı bir şekilde, sorunu her sahada gündeme getirdiği ve çözüm aradığı tüm Adanalıların malumu…

Fakat her şeyden önemlisi Adana'da uzun yıllardır yapılmamış olan bir Ulaşım Çalıştayı yapılarak belediye yönetiminin bu konuya ne kadar önem verdiğidir…

Zeydan Başkan iki yıldır borç yükünü anlatıyordu.

Fakat son zamanlardaki demeçlerinde artık borçtan bahsetmediğini görüyoruz.

Sanıyorum, Zeydan Karalar için artık saatler atılım zamanını gösteriyor.

Ben “tuttuğunu kopartan” Zeydan Başkan'ın, çok zor olan Adana'nın ulaşım sorununa çok ciddi rahatlamalar getirecek önlemleri alacağına inanıyorum.

Tabi bu konuda Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nden, Adana milletvekillerine kadar herkesin desteğine ihtiyaç var.

Haydi Başkan! Çöz şu Adana'nın trafik sorununu!

Yanında olmayan Adanalı değildir!…

ADANA ONKOLOJİ ÜSSÜ OLUYOR

Kanser, adı gibi soğuk bir hastalık…

Ama hayatın bir gerçeği.

Adana kanserle mücadele konusunda Türkiye'nin önemli üslerinden birisi oluyor.

Çukurova Üniversitesinde bir süre önce açılarak hizmete giren onkoloji hastanesi bu anlamda çok önemliydi.

İkinci güzel haberi ise yıllarını bilime vermiş Prof. Dr. Mehmet Haberal hocamızın kurup geliştirdiği Başkent Üniversitesi'nin Adana'da bin Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi açmasıydı.

Benim de katıldığım temel atma töreninde Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Dekan Haldun Müderrisoğlu, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Birol Özer ile Başkent’in tüm yetkilileri tam kadro hazırdı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve kentin önemli isimlerinin de katıldığı açılış töreni çok görkemli geçti.

Ben çağımızın bu amansız denilen hastalığı yenmek için kurulan ve büyük başarı gösteren tıp merkezlerini Adana'ya kazandıran sayın Haberal ve Başkent Ailesi’ni kutluyorum.

Adana'ya bölgemize hayırlı olsun.

Dilerim ki çok sayıda kanserli hastamıza şifa olsun…