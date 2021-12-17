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Corc, ekonominin kitabı bu ülkede…

Değerli Okurlar, size hafta sonu için alıntı bir öykü. Yorumu sizden…

“Amerika'da büyük bir işletme patronun oğlu Corc, babasının şirketine iş bilmezliği ile çok zarar veren salak biriydi. Patron, soğuk bir kasım günü müdürüne talimat verdi ve ‘Şu oğluma 10 bin dolar verin, tatile çıksın. Yeter ki bizden uzak olsun, harcadığını harcasın, üstünü de getirsin' dedi.

Corc parayı aldı, kapıdan çıkınca karşıdaki turizm bürosundaki reklamı gördü ve Türkiye’ye gitmeye karar verdi.

Yol masrafları da dahil ‘Kaz Dağları Termal Otel’ ile 4 gece, 5 gün için her şey dahil 10 bin TL’ye anlaştı. Üstelik ödemeyi tatil bittiğinde otele yapacaktı.

Salak Corc, Türkiye’ye iner inmez, hemen gidip 10 bin dolarını, kur 13.2 TL iken bozdurdu. Elinde şimdi 132 bin TL vardı. Salak Corc dışarı hiç çıkmadan tatilini yaptığı otele son gün check out yaparken 10 bin TL tatil ödemesini yaptı. Kalan 122 bin TL’sini, 12 TL’ye düşmüş olan kurdan yine dolara çeviren salak Corc’un eline “10.166,66 Dolar geçti.

Tatil dönüşü şirkete giden Corc, muhasebeye artan para olan 10.166,66 doları ve 10 bin TL= yani 833,33 dolar tutan otel faturasını verdi. Kayıtları inceleyen FBI müfettişleri soruşturma başlattı ve patron babayı, muhasebeciyi ve salak Corc'u kara para aklamaktan ve haksız gelir elde etmekten tutukladı…

Dertli patron, şimdi Türk ekonomisini anlayıp, bu olayı çözebilecek sıkı bir avukat arıyor.”

SON SÖZ: KÜÇÜKKEN BİZE HEP KURTTAN KORKMAYI ÖĞRETTİLER.

BÜYÜDÜKÇE ANLADIK Kİ GERÇEK TEHLİKE, KOYUNLARMIŞ… ANONİM

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