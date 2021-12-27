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Ölümünün 48’inci yılında İsmet İnönü

Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana her dönem Cumhuriyet devrimlerini içine sindiremeyen aymazlar, tarihi gerçekleri saptırarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan kahramanı İsmet İnönü'ye çeşitli yalanlarla saldırırlar.

Bu gafiller okumaz, yazmaz ama tarikat ve cemaatlerin uydurma söylemlerini kulaktan kulağa sözlerle etrafa yayarlar. Son 20 yıldan beri özellikle de seçim dönemlerinde o giderek artan biçimde, bu yalanları her fırsatta dile getirirler.

“İnönü’nün, M. Kemal’e saygısı olsa para üstüne kendi resmini bastırır mıydı…” derler.

Bu konuda alıntı tarihi bir gerçeği siz değerli okurlarla paylaşıyorum.

“O yıllarda ülkemizde para ve pul basacak matbaamız yoktu. Para ve pullarımızı İngiltere Londra’da büyük tesisleri bulunan Thomas De La Rue basıyordu. 1940 yılında İsmet İnönü hükümeti tarafından aynı yere 100 ve 50 kuruşluk olarak 20 milyon liralık banknot bastırıldı.

Basılan banknotlar Londra’dan New York Shine adlı gemiyle Türkiye’ye gönderildi. Gemi 2 hafta süren yolculuktan sonra yakıt almak için Yunanistan’ın Pire limanına uğradı.

Tarih 16 Nisan 1941’di. Alman uçakları Pire limanına saldırarak Türkiye’ ye para getiren New York Shine gemisini batırdı.

Gemideki Türk paraları denize saçıldı ve Yunanlılar tarafından toplandı.

O dönem 20 milyon lira çok büyük paraydı, bu parayla Türkiye ekonomisi idare ediliyordu. Bu olay üzerine İnönü paraların Yunanlılar tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla Atatürk resimli tüm banknot paraları tedavülden kaldırmak zorunda kaldı.

Ve yeniden para bastırılması gerekmekteydi… Bu kez paranın üzerine de (anlaşılacağı üzere farklılık olması için) İnönü resmi koyulmuştu.

Halk içinde infial olmaması için bu olay saklanmıştır.

Yıllar sonra bu paralar da tedavülden kaldırılarak yeniden Atatürk resimli paralar bastırıldı.

İşte Cumhuriyet Halk partisi, Atatürk ve İsmet İnönü için yıllardır siyasi istismar konusu yapılan olay budur. Bütün bu yapılanlar gerçek devlet adamlığının göstergesidir. Atatürk ve İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşı'nda milyonlarca liraya ulaşan borçlarımızı zaman içerisinde akıllı politikalarla son kuruşuna kadar ödediler ve ülkeye büyük yatırımlar yaptılar.”

25 Aralık 2021, Kurtuluş Savaşı ve Lozan kahramanı İSMET İNÖNÜ'nün 48'inci Ölüm yıldönümü. Büyük kahramanı rahmet ve minnetle anıyorum.

SON SÖZ: Bir ülkede namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesur olmazsa o ülke mutlaka batar. İSMET İNÖNÜ 5 Temmuz 1931