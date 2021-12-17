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Asgari ücrette fakirleşme 110 dolar!

Ekonomi denilen nane ne işe yarar? İnsanın bir anlamda yaşam kalitesini ölçer… Zenginleşirsen daha iyi yaşarsın, fakirleşirsen zorluklarla başa çıkmaya çalışırsın. Olayın özeti budur!

Türkiye'de yaşam kalitesinin iyi olduğunu iddia eden var mı? Varsa da ya dünyayı bilmiyordur ya da birilerine yanlamaya çalışıyordur.

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Bakın asgari ücret açıklandı. Haftalarca hesap yapıldı. Toplantı üzerine toplantı… Pazarlıklar, çekişmeler, açıklamalar… Sonuçta ne oldu? Sarayın belirlediği rakamı saray açıkladı.

Zira psikolojik sınır 4 bin liranın altında olmayacağı aşikârdı. Asgari ücret 4.253 liraya yükseltildi. İyi de ülke ekonomisi bu haldeyken kim neye sevinecek ki? Kaç ay sürer erimesi?

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Geçen yıl ile karşılaştırmak gerekli… Nitekim Merkez Bankası'nın halen neye hizmet ettiği belli olmayan faiz indirimiyle beraber dolar Türk Lirası karşısında yaklaşık 15.50 seviyesine fırladı.

2021 yılı asgari ücreti ile 384 dolar alınabiliyorken bugün zam yapışmış haliyle dolar fiyatları daha da artmazsa 274 dolar ancak alınabilecek. Yıllık fakirleşme 110 dolar olarak tescil edilecek!

Ücret böyle hesaplanmaz diyene… Güzel kardeşim o zaman niye dolar bazında hesaplıyorsunuz yap-işlet-devret ücretlerini… Onlar halktan topladığınız vergiler değil mi?

Asgari ücretlileri de bu kapsama alalım. Hem maaş öderken, “cebimizden beş kuruş çıkmadan ücretlere zam yapıyoruz” diye övünürsünüz. Hep 5'li müteahhit grubu mu yiyecek kaymağı… Ne oldu? Sıra asgari ücretliye gelince artış dolarla olmaz mı?

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Normal şartlarda kimsenin fazla ilgilenmeyeceği “asgari” dedikleri çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücrettir. Bu saatten sonra Türkiye gerçeğidir!

Ülke bu duruma gelene kadar ne yapıldı? Ücretler nasıl azaldı da millet asgari ücret almaya başladı? Kötü yönetimde arayacaksın hatayı… Ücret rakamına takılana kadar asgari ücretli sayısını düşürmek gerekiyor haliyle… Onu yapacak kapasite de yok ekonomi yönetiminde…

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Bu işin bir de işveren cephesi var. Suriyeli ve diğer mülteciler bu işe bayılacak. Bu “kardeşlerimiz” 3.000 liraya kapanın elinde kalacak. Geç kalmayın yakında karaborsa olacak!

Benim esas merakım İstatistik Kurumu'nu yönetenler utanacak mı? İktidar bile onların açıkladıkları enflasyon verisini ciddiye almayıp yüzde 50 zam yaptı. Kuruma sorsan enflasyon hala yüzde 21'de… Utanç gören oldu mu yüzlerinde?