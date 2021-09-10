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Ben faiz demedim, caiz dedim!

Bir umuttur yaşatan insanı… Aldım elime Erdoğan'ın “Daha adil bir dünya mümkün” isimli kitabını… Çok satarsa belki yazar olarak sürdürür hayatını… Yoksa ekonominin dayanacak hali kalmadı.

Yaz, Erdoğan'ın, “Merkez Bankası Başkanı'mızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faizler düşsün…” demesiyle başladı.

Temmuz geçti, ağustos bitti, hazan mevsimi geldi. Faizler düşmedi, düşürülmedi…

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Sorun sadece bu kadar ile sınırlı da değildi… “Ben ekonomistim” deyip, “Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil” demişti. Bu sefer “mümkün olmayan” gerçekleşmez mi? Hiç adil değildi ama enflasyon yükseldi. Hayret! Daha önce buna benzer bir mucize Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i ikiye bölmesiyle gerçekleşmişti.

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Ne olacak şimdi? Bırakın düşmeyi, enflasyon Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizinin bile üzerine gitti. Daha önce bizzat Merkez Bankası Başkanı'nın dile getirdiği üzere faizlerin artırılması gerekmez mi?

Bir yandan saray diğer yandan ekonomik gerçekler… Kim Merkez Bankası Başkanı yerinde olmak ister?

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Her daim enflasyonun düşük gerçekleştiği ağustos ayında enflasyon yükseliyorsa… Üstelik bu durum İstatistik Kurumu'nun iyimser hesaplamasıyla gerçekleşiyorsa…

Merkez Bankası Başkanı da çıkar, “Ben faiz demedim, caiz dedim” der. Dedi! Normal enflasyonu değil, “çekirdek enflasyonu” önemsediklerini söyledi. Tavuk döner böyle dönmedi…

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Çekirdek enflasyon ne? Enflasyon sepetinin yüzde 35'ini oluşturan enflasyonda gıda ve enerji fiyatlarını saymazsan elde kalan…

Yemek yemeden, markete pazara gitmeden, elektrik ve doğalgaz kullanmadan, yer çekimsiz ortamda, oda sıcaklığında yaşarsan enflasyon az artıyor. Türkiye'de bilimin gelişmediğini kim söylüyor?

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Haliyle artık faiz düşürülebilecek kulak memesi kıvamına gelmiş oluyoruz. Düşürürse ekime kadar, düşürmezse o koltukta oturtmazlar. Kovarlar!

“Çekirdek” denilince piyasalar bir anda çitlemeye başladılar. Doları yukarı fırlattılar. Nitekim dolar kuru ortalaması ilk 8 ayın sonunda 8.05 seviyesindeyken boşuna mı Orta Vadeli Program'da “2021 yılı dolar kuru ortalaması 8.30” olarak açıklandı? Belli ki artacağı hesaplandı.

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Peki, bu kadar kolay mı? Bu sene yapmayacak mıyız Enflasyonla Topyekün Mücadele kampanyası? Açılmayacak mı tanzim satış çadırları? Suçlamayacak mıyız dış mihrakları? Zabıtalar basmayacak mı patates depolarını?

Siz de yemeyin, içmeyin, kombiye yüklenmeyin… “Dünya 5'ten büyüktür” deyin… Her şeyi ülkeyi yönetenden beklemeyin!

Sonuçta “çekirdek enflasyon” önemli… Külahımı buraya koyuyorum, ona anlatın derdinizi…