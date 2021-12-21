PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bile isteye batırıyorlar ekonomiyi!

Kriz öyle olmaz böyle olur dercesine ülke ekonomisini bitirdiler el birliği ile… Şubat ayında 7 lira olan doların dün 17.75'i görmesi nedir söylesene?

Dondurmayı dışarıda bırakırsın erir de… Türk Lirası'nın erimesinden bahsederken garip bir durum yok mu sizce de? Erdoğan'ın rezerv artıyor dediği, eksi 40 milyar doları geçti yine nette…

Yani durumumuz hiç yoktan kötü… Dolar yükselmesin diye kendine ait olmayan rezerv stokuna girip piyasaya müdahaleye devam ediyor. Anlamı hiç rezervimizin olmaması için 40 milyar dolar bulmamız gerekli…

★★★

Son faiz bükücü sıfatıyla dünyada enflasyon artarken faiz düşüren tek ülke Türkiye… Erdoğan; “Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu…” dedi de, faizi düşürüp kendi paranı pul edip ülkeni fakirleştir yazmıyor herhalde…

Nitekim Merkez Bankası bağımsız olmalı. Kimse faiz konusunda ne cumhurbaşkanı ne de bakanlardan bir şey beklemeli… Kendi karar vermeli… Değil mi? Değil!

★★★

Basitçe bu politika faizi denilen devamlı indirime gidilen hikaye bankalar ile Merkez Bankası arasında sadece… Eylül ayında yüzde 19'daydı… Türkiye Hazinesi kaçtan borçlanıyordu o dönemde? Yüzde 17.67'den…

Çok biliyorlar ya, gittiler faizleri 500 baz puan yani yüzde 5 düşürdüler… Kaça geldi faiz? Yüzde 14'e… Peki, Türkiye Hazinesi en son kaçtan borçlandı? Yüzde 22.70 oranında faizden…

Yani faizi 500 baz düşür, 500 baz yüksekten borçlan… Kitabını yazdık diye ortamlarda dolan!

★★★

Enflasyon oranı sadece aralık ayı için en az yüzde 15 belki de daha fazla çıkacak. Daha 10 gün var ayın bitmesine… Faizler nerede? Yüzde 14'e indirildi… Bir ayda 1 yıllık faiz eriyor. Sahi parası mevduatta olan kim kazanıyor? Kimse!

Tabii bankaları saymazsak! Bu politika faizi bankalar ile Merkez Bankası arasında ya, yüzde 14'ten Merkez Bankası'ndan borç alıp, son ihale yüzde 22.70 ile yine Türkiye Hazinesi'ne borç verdiler. Hayırlı işler…

Yine de bankaların sermayeleri zorlanmaya başladı. Krediler batıyor. Bankalarda oluşmaya başlayan strese bağlı yeterlilik rasyolarında ciddi erimeler yaşanıyor. Teknik olarak kâr etmiyorlar.

★★★

Peki, ekonomi bu haldeyken… Ticaret neredeyse durmak üzereyken… İnsanlar her geçen gün fakirleşirken… Neden sürekli piyasalar tedirgin edilmeye çalışılıyor?

Neden hiç olumlu mesajlar verilmiyor? Neden sürekli faiz konusunu açılıyor? Neden piyasalarda asla güven ortamı sağlanmıyor?

Neden hep yüksek perdeden konuşuyor? Yaptığı açıklamaların amacı nedir?

Yıl olmuş 2022, deneme-yanılma yöntemi ile yönetilen bir ekonomi… Son kararım, bile isteye ekonomiyi batırıyorlar ülkeyi!