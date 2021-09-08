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Bireysele değil şirkete kredi ver!

Bireysel kredilerdeki artış konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalarla bir araya geldi.

BDDK, bankalara bireysel kredilerine sınırlama getirmelerini istedi. Oysa bireysel kredilerde reel bir artış yok. Bankalar hararetli bir şekilde istemedi.

BDDK… Amacı adında saklı… Koyar istediği kuralı…

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Kurul üyelerini Cumhurbaşkanı atar. Peki, neden 7 kişilik yönetim kurulunda sadece 5 kişi var? O iki kişilik koltuk bir türlü dolmadı. Ülkede bankacı mı kalmadı?

“Görev ve yetkilerini yerine getirirken herhangi bir makamdan talimat almaması” en önemli dayanağı… Yani bağımsız olması…

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Geçen yıl herkesi şaşırttı. Riskleri kontrol etmesi gereken kurum risk almayan bankaları cezalandıracağını açıkladı!

Bankaların önüne öyle bir “formül” koydu ki, kredi dağıtmayan, yurt dışında parasını tutan, Hazine'ye borç vermeyen, istenilen oranı tutturamayacak ceza yazılacaktı. Yazıldı!

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İlginçtir uluslararası finans habercisi Bloomberg'de, “Türkiye'de 11 özel bankanın üst düzey yöneticisinin son iki yıl içinde banka denetim kurumlarından gelen direktiflerle işten atıldıkları” şeklinde haber çıktı.

BDDK yalanladı… Yasal yollara başvuracağını söyledi. Ne oldu o iş sahi?

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Bankaların en üst yönetimlerine telefon açıp “Şunu işten atın” mı diyecekler?

Bloomberg bu vakaları doğrulamak için iki yıl süreyle halka açık bankaların Kamuyu Aydınlatma Platformu raporlarını incelediğinden, bankacıların büyük baskı altında olduklarından falan bahsetti…

Hayret valla… Şaşırdım! Niye bunu yapsınlar ki? Dediklerini yapmadıkları, istedikleri emirleri uygulamadıkları için olabilir mi? Olmaz bence…

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Baskı mı? Hadi canım… Türkiye'de mi? Yok artık! Böylesi alabildiğine özgürlük ortamında… Serbest piyasada…

Tamam, bağımsız Merkez Bankası Başkanı'nı “söz dinlemiyor” diye Cumhurbaşkanı kovdu. Yerine söz dinleyen birini getirdi. Onu da kovdu. Naci Ağbal'ı getirdi. Onu da kovdu! Yerine Şahap Bey geldi… Bakın o henüz kovulmadı!

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Uluslararası finans haberciliğinin bir diğer ismi Reuters da çıkan haberde, Londra'da araştırma uzmanlarının hukuki işlemlerden korkarak Türkiye hakkında rapor yazmadıklarını, ya da gerçekleri söyleyemediklerini yazmıştı.

İnsanlar tweet attıkları için hapis yatıyorlar, beyzadeler rapor yazmak istiyorlar. Yok ya! Yanlış ülkeye geldiniz. Burada ileri demokrasi var.

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BDDK pek bu işlere karışmaz ama 22 Mart 2019 tarihinde, Amerikan JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve manipülatif içeriği sebebiyle kurum hakkında inceleme başlatılmıştı.

Takibatı ilk olarak Erdoğan duyurmuştu. İdari ve hukuki süreç yürütülecekti. Yirmi dokuz ay geçti. Bir şey çıktı mı? Hiç açıklanmadı!

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Bankacı kardeşim, sınırlama getirilecek işte… Bankalardan görüş alınması falan hikaye… İstersen çok da üsteleme…