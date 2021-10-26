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Doları neden artırıyorlar?

Her ortamın tek konusu dolar kuru… Nasıl olmasın? Bir ara 10 liraya vurdu. Hafif geri çekildi. Yine fırsat kolluyor yılanoğlu…

Birisi cebinden 50 lira alsa kıyamet koparır, kavga çıkartırsın… Haklısın! İktidar son 1.5 ayda “341 dolarlık” asgari ücreti “290 dolara” indirerek asgari ücretlinin cebinden bile “500 lira” aldı. Yanına kâr kaldı!

Türk Lirası'nın bu kadar hızlı değer kaybetmesinin arkasında bilinçli bir şekilde yapılan açıklamalar, aksiyonlar, kararlar var. Belli ki bunun olmasını istiyorlar.

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Neye yarayacağını anlatmadan sen git saçma sapan bir kararla faizi 200 baz puan birden düşür. Pişkin pişkin çıkıp “Doların artmasının faiz ile ne alakası ver” diye konuş…

Yetmez, üzerine daha da düşüreceğini söyle… Ama azıcıkmış… Çok değilmiş… Acıtmayacakmış!

Kamu bankalarına konut kredi faizlerini düşürme emrini yolla… Zarar etmelerini sağla… Faturayı vatandaş ödüyor nasıl olsa… Konutu satan ne yapacak? Koşup dolar alacak!

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Yaklaşık 50 milyar dolarlık ihracat yaptığımız, bize en çok borç veren ülkelerin büyükelçilerini “istenmeyen adam” olarak ilan et. Ülkeden kovulmaları için dışişleri bakanına talimat ver. Sonrasında çevir kazı…

Kara para aklama konusunda “gri liste” statüsüne düşüp ülkeye girip çıkan her paranın damgalanmasını sağla… Hangi yabancı neden girer ki bu gelişmeden sonra? Parasını şaibeli hale getirmek için mi?

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Amerika'da Halkbank'ın itirazı ret edilip davanın kaldığı yerden devamına karar verilmesi hakkında aman suskunluğunu bozma… Rüşvet verdiğini belgeli, kanıtlı, faturalı itiraf etmiş Reza… Ne yapsan boşuna…

Suriye'de savaşacağımızı ve bunun yüksek bir ihtimal olduğunu dile getirmek ise bambaşka… Kim savaşa girecek bir ülkenin parasını elinde tutup yatırım yapmaya heveslenir ki?

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Yandaş bile anlam veremedi. Belli bir mantığa oturtmak adına değişik bir açıklama getirdi.

Faiz düşürülünce kur artacak… Kur artınca ihracat coşacak… İthalat azalacak… Cari açık düşecek… Hatta cari fazla verilecek. Döviz bollaşacak… Türk Lirası bu sayede değerlenecek.

Hadi buna tamam diyelim de, Türk Lirası değerlenince tekrar ithalat artmayacak mı? İhracat azalmayacak mı? Döndük mü başa?

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Peki, nedir bu işin hikmeti? Türk halkının sahip olduğu kısa süreli hafızaya güvenmeleri… Zira zaten döviz kurunun belli bir seviyeden daha aşağı inmeyeceği belli…

Dolar kurunu öyle bir yukarı çıkar ki, uzun süre orada durabilecek hale gelsin. Hatta elde kalan üç-beş dolarla müdahale edince bile hafif aşağı çekilebilsin.

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Seçim zamanı yaklaştığında “Bakın dolar artmıyor hatta düşüyor” diyebilsin. Oy verecek vatandaş, “Hakikaten artmıyor, bak haklı çıktı ekonomi toparlanıyor” diye düşünüp oyunu ampule versin.

Anlayacağımız erken seçim falan hikaye… Nereden nereye gelindiğini hatırlamayan vatandaşı bulmuşlar bırakırlar mı öyle? Bütün stratejileri bunun üzerine… Ekonominin düzelmesini bekleme…