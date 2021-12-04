PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enflasyon palavra inanmam sana!

Enflasyon açıklandı… İnananlar için yıllık yüzde 21.31 denildi… Ajda Pekkan gibi… Görüntü 21, gerçek yaşı 75… Söylediği şarkı gibi… Palavra, palavra, hepsi palavra… İnanmam sana…

Neden böyle kasıyorlar, onu da anlamak mümkün değil… Enflasyonun açıklanmasını Nas'a göre yasakla, erişelim huzura… Ne öyle matah bir şeymiş gibi her ayın başında açıklamak? Dış mihrakların oyununa alet olmak…

★★★

İktidarın aparatı İstatistik Kurumu enflasyonu düşük açıklayınca, maaş zamları açıklanan enflasyona göre yapılınca milletin cebinden parasını almış olmuyor mu? Bu günah sayılmıyor mu Nas'ta?

Bakmayın her şeye haftalık zam gelmesine… Birlik ve beraberliğimizi test ediyorlar belki de…

Sonrasında ver elini düşmanlar… Ekonomimize saldıran yabancılar…

★★★

Tamam, yine kâğıdın kalemin belini kırıp enflasyon açıkladılar. Peki, 2004 yılında enflasyon yüzde 9.32 seviyesindeyken, tam 17 yıl sonra 2021'in son ayına yüzde 21.31 ile girilmesi hakkında ne düşünüyorlar? Aralık ayında daha da yükseleceği aşikar… Kapasiteleri bu kadar!

Bu arada enflasyonun hesaplandığı sepetler değişti, ayarlamalar yapıldı, ağırlıklar kaydırıldı, partililer ilgili kurumun başına atandı…

Rekabet Kurumu beş zincir market hakkında haksız rekabet ile fiyatlarla oynadıklarının tespiti amacıyla soruşturma başlattı. Polisiye önlemler, zabıta baskınları, tanzim satış mağazaları ile gelinen seviye bile ancak burası!

★★★

Faizi suni olarak düşük tutup tüketimi kredilerle teşvik eden, hatta bankalara baskı yapıp zararına kredi verdiren bir ülkede enflasyon nasıl düşer söylesene?

Devamlı para basıldığı, iktidarın harcaması için Hazine'ye usulsüz ödenek aktarıldığı bir ortamda enflasyonu nasıl durduracaklar?

★★★

Açıklanan üretici enflasyonu yüzde 54 ama tüketici enflasyonu yüzde 21… Ne iyi patronlar var. Maliyeti artmışken tüketiciye yansıtmıyorlar. Zararına satıyorlar. Ciddi ciddi buna mı inanıyorlar?

Enflasyon kelimesi Fransızca kökenli… Latince'den oraya geçmiş kendisi… Latince anlamı “üflemek” demek… İstatistik Kurumu da enflasyon rakamlarını üflediğine göre şaşırmamak gerek!

★★★

Şöyle hesaplayalım… Şubat ayının ortasında dolar 7 liraydı… Bugün 14 liranın kıyısında… Yıl sonuna kadar burada kalsa… Yüzde 100 artışa denk gelir sadece ithal mallarda… Dünyada bütün ham maddelerin fiyatlarının da katlandığını hesaplarsak, açıklanan veri tam bir kolpa…

Son parayı pulu, “seçimlere kadar idare etsek yeter” mantığıyla kullanan bir yönetimden ne bekliyorsunuz ki? Siz hâlâ ekonomi yönetiliyor sanıyorsanız yılları boşa akıtmışız…