Fakirliği kabullendik!

Türkiye'de yaşayanlar için amaç artık yaşam kalitesini artırabilmek değil, sadece yaşamak… Geçim derdinde olan insanlar için özgürlükler, hak, hukuk, adalet gibi kavramlar haliyle ikinci plana itilir…

Nüfusunun yarısının asgari ücrete talim ettiği bir ülkede çalışanlar artık modern köle… Asgari ücret ile çalışanların elde ettiği gelir bırakın temel ihtiyaçları karşılamayı, insan haysiyetine yaraşır geçim koşullarını sağlayacak tutarın da gerisinde…

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Medeni bir ülkeyi zıplatacak gelişmeler Türkiye'de her gün yaşanıyor. Yönetilemeyen bir ekonomi, toz duman olmuş siyaset mafya üçgeni, yolsuzluklar, hırsızlıklar yaşam biçimi… Sonuçta ne oluyor? Hiç!

Hadi hepsinden geçtim. Sahi benzine yapılan kallavi zam ne kadar tepki çekti? Hiç!

Vatandaşı geçtim. Otobüs firmaları, nakliyeciler, çiftçiler, taksiciler… Bunların üye oldukları dernekler, odalar… Normal şartlarda biri çıkar, basın açıklaması yapar. Çıt yok!

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Bırakın pompaya gelen zammı, pompayı gözümüzün içine soksalar şaşıracak halimiz mi var? Alıştık, kabullendik, benimsedik… Yolun sonu fakirlik…

Benzine zam, satın alınan ürünler ışınlanıp satış noktasına gelmediğine göre yaşama zam demek… Gelirler artmadığına göre payımıza düşen yine sefalet…

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Oysa fiyatı Avrupa ile kıyaslıyorsun, Türkiye'de satılan benzin en ucuzlar arasında… Doğru mu? Doğruya doğru…

Zira Euro Türk Lirası karşısında 10.20'ye çıkınca Avrupa'da fiyatlar Türkiye'ye göre pahalandı bir anda… Benzin pahalı değil, biz fakiriz aslında…

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Yani neymiş? Avrupa'da en ucuz maaş da bizdeymiş! Paranın değeri, alım gücü yerlerdeymiş. Ülkede yaşayanların geliri Hint fakirlerinden halliceymiş… Millet borç içindeymiş.

Adam sen de! Ekonomimizin uçtuğuna inanıyorsun da, Türkiye'nin benzini ucuz olan, refah içinde yaşayan bir ülke olduğuna mı inanmıyorsun?

Esas üretenlere sorun bakalım hangisi para kazanıyor? Az para kazanana her şey pahalı geliyor.

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Zengin Norveç vatandaşı olsan, yaşayacağın en büyük heyecan, kedinin ağaca çıkması, itfaiyenin onu kurtarması… Bizde aksiyonun bini bir para…

Hadi biz ekmek ve suyla da yaşama tutunuruz nefes aldıkça… İyi de “Biz bu hale nasıl düştük?” diye sorgulamadıkça ileride ne anlatacaksın çocuklarına, torunlarına? Nasıl bakacaksın suratlarına?

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Adam “Açlıktan ölmek bize koymaz, kuru ekmek yeriz, yine de sevdamız” diyor. Sefalet çekmekten hoşlanıyor. Hak ediyor. Bırakın çeksin!

Mutlu olmak onun da hakkı. Lakin kurunun yanında yaş da yandı! Artık kulak arkası da kalmadı! Ülke, önümüzdeki ay 3'üncü yıldönümünü idrak edeceğimiz başkanlık rejiminin altında kaldı!