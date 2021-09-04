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Google ile enflasyon hesabı!

Enflasyon rakamı yıllık yüzde 19.25 olarak açıklandı.

Akademisyenlerden oluşan, enflasyonu hesaplarken ağırlık oranlarını bile Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alan Enflasyon Araştırma Grubu oluşumu… Sadece ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 ay için enflasyon oranını yüzde 30.39 olarak hesapladı.

Bu kadar fark nasıl çıktı? Basit… Fiyatları kendi topladı. Ona göre hesapladı!

Oysa İstatistik Kurumu gizemli… Bugüne kadar neyi, nereden, kaça aldığını hiç söylemedi.

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Birkaç gün önce YouTube kanalım için İstatistik Kurumu eski Başkanı Birol Aydemir ile söyleşi yaptık. Kendisi 5 yıla yakın İstatistik Kurumu'nu yönetti. Kim daha iyi bilebilir ki?

Kendisine sordum: Yalan mı söylüyor? Hata mı yapıyor?

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Söze “bağımsızlık” vurgusuyla girdi. Gerçekten de hükümetin performansını ölçen İstatistik Kurumu'nun yine hükümete bağlı olması başlı başına bir garabetti…

Nitekim Birol Bey, “Bağımsız olmazsanız bu verileri doğru yayınlayabilir misiniz? Bakan, başbakan, cumhurbaşkanı şu veriyi böyle değiştir, şunu şöyle yap diye talimat verir” diyerek konuyu açtı.

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“Peki, sizce İstatistik Kurumu bağımsız mı?” diye sordum. “Mümkün mü?” diye cevapladı. Bazı ülkelerde bu tür kurumları güçlendirmek için hükümetin elinden alınıp parlamentoya bağlandığını, bazılarında ise işine karışamayacağına dair yazılı belge alındığını söyledi.

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Enteresan olarak normal şartlarda fiyat toplama süreci ayın 25'inde bitmesi gerekirken kurumdan bölge müdürlüklerine “Bu fiyatlara tekrar bakın” diye belgeli talimat gittiğini anlattı.

Sorunun verilerin toplanması ve işlenmesi olduğunu, sadece belli marketlere ağırlık verilerek fiyatların aşağı çekilebileceğine değindi…

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En çok ilgimi çeken kısmı ise, “Fiyatları aldıktan sonra internetten Google ile tarama yapıp en ucuz nerede ürün varsa bu fiyatı neden almadınız, bu fiyatı alın diyorsanız artık o istatistik olmaktan çıkmıştır” demesiydi…

Vay arkadaş neden benim aklıma gelmedi? Gir internete, yaz ürünü, bak fiyatlara… Nerede kampanya var, nerede seri sonu satışlar? Yaz fiyatları… Nefis fikir valla…

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“Birol Bey, daha önce yönettiğiniz kurumun açıkladığı verilere inanmıyor musunuz?” diye soracak oldum.

Ortam hareketlendi, “İnanmıyorum çünkü veriler üzerinde oynandığını düşünüyorum. İtiraz eden bütün bölge müdürleri değiştiriliyor. Bir kurumda sık sık insanlar değişiyorsa, müdürler değişiyorsa orada bir sıkıntı vardır” diye ekledi.

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Zaten kim inanıyor ki? İnanmasanız da çok bir şey değişmiyor. Kötü yönetim bize fakirleşme, enflasyon, yüksek faiz, değersiz para, işsizlik olarak geri dönüyor.

Başkanlık sistemi hız demekti… Hızlı gidince enflasyon hakimiyetini kaybedip duvara tosladı… Onun tuzu kuru… Bizim kafamızda patladı!