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Hastaneden randevu piyangosu!

Rahatsızlığınız var diyelim… Büyükşehirde oturuyorsanız rahatsızlığa alışın ya da hastalanmamaya bakın derim.

Devlet hastanesinden randevu almaya çalışsanıza… Alamazsınız. Bizzat denedim. Göz, cildiye, kulak-burun-boğaz tam anlamıyla piyango…

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Neler neler öğrendim… Size bir tüyo… Yeni randevular gün içinde saat 16.00'da açılıyor. O zaman yüklenmek gerekiyor.

Hadi randevuyu kaptın diyelim. Haliyle doktor ultrason, kan tahlili, test falan istiyor. Onların randevularını ne yapacaksın? O sonuçları alacaksın da doktora göstereceksin. Tedaviye öyle başlanılacak.

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Paranız yoksa, özel hastaneler kapsama alanınızın dışındaysa sizi süründüren şey hastalık değil, sağlık sisteminin ta kendisi…

Her şeyin büyüğünü yapmakla, hastane diye devasa binalar dikmekle olsaydı keşke… Kocaman adalet sarayları var. Adaleti gören oldu mu ülkede?

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Eskiden sabahın köründe gidip hastane kuyruklarında beklenirdi. Şimdi girilecek kuyruk bile kalmadı. Evde iyileşmeyi bekliyorsunuz.

O kadar çok sebebi var ki… Nitekim artık randevusuz hasta bakılmıyor. Millet adeta lazım olur diye randevu alıp kenara koyuyor. Kimse de “hayırdır birader” demiyor.

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Hastanede sıraya gir, beklerken ekranda Türk ismi görürsen sarıl ona… Kendi ülkende, vergilerinle yapılan hastanede kendini göçmen gibi hissediyorsun valla… Mülteci diye gelenlerin hepsi mi hasta?

Tedavi beleş, ameliyat beleş, ilaç beleş, gel biraz da sen yerleş. Bir zahmet Türkçe öğrenseler bari… On dakika harcanacak bir hastaya tercüme ile beraber 20 dakika…

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Haliyle çalışma şartlarından yıldırılan, yıpranan, tahammülü kalmayan doktorlar istifa ve emeklilik yasağının bittiği 1 Temmuz itibarıyla devletten ayrılmaya başladılar.

Liyakat bitti, demografi değişti, ekonomi ve alım gücü yerin dibine geçti. Özel hastanelerde daha iyi şartlar, yurt dışından alınan kabuller sonrası kadrolarda hızlı bir azalma yaşandı.

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Ülke ekonomisinin felaket durumundan ötürü sağlığa ayrılan ödeneklerde ciddi anlamda azalma var. Nasıl olmasın? Fena dolandırıyorlar!

Sosyal Güvenlik Kurumu yolsuzluğun makamı haline geldi. Son olarak 1 milyar liralık tıbbi cihaz yolsuzluk soruşturması açıldı. Parayı kimin götürdüğünü dert edeceklerine teftiş başkanını görevden alma derdine düştüler. Tanıdık isimler…

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Başka çare yok mu? Tabii ki var… Kanseri olan brokoli yesin. Bir numaralı düşmanıymış… Kalp için her gün bir aspirin… Tansiyonunuz yüksekse, nar bire bir… Kulağın ağrıyorsa sarımsak koy. Hem burnunu da açar.

Hindiba şeker hastalarının vazgeçilmezi… Romatizmalılar kuma gömülmek için maalesef gelecek yazı beklemek zorunda. İşi garantiye almak için bir de muska yazdırırsanız tam olur. Hem kazadan, beladan hem de hastalıktan korur.