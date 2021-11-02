PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hizmet aşkı doğalgaz zammı!

Kanal İstanbul yapacağız deyip duruyorlardı, kanalın kralını doğalgaz abonesi işletmelere döşediler. Tek kalemde yüzde 48'in adı hizmet aşkı… Açın bakın televizyonu, gelen zamlar hakkında tek kelime etmezler!

Mesela TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Tweet attı; “Sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48 zam üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız.”

★★★

Kıyamam… Çok sert ifadelerle eleştirmiş. Kime söylüyor acaba? Kim destek olacak? Ortaya karışık… Sorarlarsa, bakın zamlara muhalefet yaptık. Yok, bana diyorsa, söz bir daha zam yapmam!

Yalnız “Üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır” tespiti muhteşem. Boşuna TOBB Başkanı olmadı ya… Oysa biz sanayicileri, üreticileri hayır kurumu olduklarını, ürettikleri malı sevabına sattıklarını sanıyorduk.

★★★

Ticaret Bakanı daha dün açıklamadı mı? Sanayicilerimiz ihracat rekorları kırıyor, parayı koyacak yer bulamıyorlardı… Hatta bir kaçı çıktı, “ülkemizin gelişmesi için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz” falan dedi. Bu zam onlara ne yapar ki?

Öyle kuru kuruya mı Türkiye dünya lideri olacak? Kusura bakmasın ama herkes elini cebine atacak.

★★★

Zam yapmak devlete serbest, işletmeye yasak! Ortamlarda ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu günlerde destek gerekiyor dersin, geçersin. Kendini cihatta hissedersin.

Oysa ekonomiyi berbat yönettikleri, göz göre göre dövizin yükselişini hızlandırdıkları, kurumları ve hukuk sistemini yok etmelerinin bu zamların esas kaynağı olduğu görülmez. Söylenmez. Dile getirilmez.

★★★

Doğalgaz bulduk diye gaz verip ülkeye dört-beş yıl sonra faydası olacak kaynak için şimdiden sevinmeye başlamamızı ve bu sevinci beş yıl boyunca iktidara destek olarak sürdürmemizi istemişlerdi. Sevinmeyeni vatan haini ilan etmişlerdi.

Doğalgaz bulunca bir yılda yüzde 150 zam geliyorsa, kim bilir çıkarmaya başlasak ne kadar bindirecekler faturalara? Lakin açıklanan enflasyon yüzde 19'da… Bu başarı değil mi?

★★★

Konutlarda kullanılan doğalgaza da zam gelecek illa… Sıkın dişinizi 5 yıl daha… Sayılı gün çabuk geçer valla… Sanki bulduğunu bedavaya verecek ya… Bari, haftaya bir doğalgaz yatağı daha bulsak, hiç değilse içimiz ısınsa…

Çare mi yok? Altın günü yerine doğalgaz günü yapın. Her gün bir komşuda toplanıp birbirinize sarılın. Suratlarınıza hohlayın. Öyle ısının.

★★★

İnsanın içi burkuluyor tabii… Yapılmayacak mı doğalgaz kampanyası? Açılmayacak mı doğalgaz satış çadırları? Suçlamayacak mıyız dış mihrakları?

Sabır kardeşim… Yine ver yetkiyi, şu doğalgaz, şu elektrik zamlarıyla nasıl mücadele edilirmiş göstersin… Yirmi yıl yetmedi bir 5 yıl daha ekonomiyi halletsin…