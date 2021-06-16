IMF karalara boyadı bizi!

Oysa ne hayaller ile başlamıştı NATO toplantısı… İş Amerika ile para değiş tokuşu yapacağımız beklentisine kadar varmıştı.

Hiçbir şeyin değişmediği, sorunların masa üzerinde durmaya devam ettiği anlaşılınca dolar kuru tekrar 8.50 sularında yüzmeye başladı.

★★★

Piyasalar bu toplantıya, ilişkiler yumuşarsa yurtdışından para akışı başlar mı umuduyla bakıyorlardı. Güvendikleri dağlara kar yağdı.

Türkiye'deki tasarruflar yetersiz olduğundan yönetimin kredi ile kontrolsüz büyüme aşkının sonucu her daim hüsran oldu. Döviz şoku bu işin kaçınılmaz sonucu…

★★★

Paran yoksa büyüme, bir otur yerinde… Nitekim Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'deki büyümenin giderek daha fazla dış kaynağa bağımlı hale geldiğini belirtti. Türkçe meali, büyümek istiyorsan borç bulacaksın.

Türkiye son 19 yılda sadece bir kez cari fazla verdi. Sadece bir kez elde ettiği gelirler, giderlerden fazla oldu. Kalan 18 yılın faturası yurtdışından borçlanarak kapatıldı. Bu durum para bulma zorunluluğumuzu artırdı.

★★★

Hükümetin büyüme hızını yükseltmek için kamu bankalarını ucuz kredi dağıtmaya zorlaması başvurduğu ilk yöntem…

Yan etkisi yüksek enflasyona sebebiyet vermesi ve bu durumun para politikalarına güveni azaltarak, mevduatlarda dolarizasyonun yaygınlaşmasını tetiklemesi…

★★★

Vatandaşlar sadece döviz alarak kendilerini korumaya çalışmıyorlar. Hisse senedi, kripto para, arsa, konut, altın, gümüş, pırlanta… Türk Lirası hariç ne varsa yatırım gözüyle bakıp oraya gidiyorlar.

Bir ülkede ikinci el otomobil yatırım aracı olur mu? Türkiye'de oluyor. O bile Türk Lirası'ndan daha güvenli bulunuyor, yatırım aracı gibi alınıp satılıyor.

★★★

IMF'nin Türkiye raporunda ağır ifadeler var. Benzer ülkelerden daha zayıf ve kırılgan bir ekonomiye sahip olduğundan tut enflasyonun düşmeyeceğine, risk oranının çok yüksek olduğuna değiniyorlar.

Satır aralarında döviz rezervlerindeki eksi durum nedeniyle şok beklediklerini kibarca ima ediyorlar. Halbuki Erdoğan daha iki gün önce 100 milyar dolar rezervimiz olduğunu açıklamıştı.

Bu durumda kim doğruyu söylemiyor? IMF'mi? Erdoğan mı?

Merkez Bankası bilançosuna göre net döviz rezervimiz eksi 56 milyar dolar…

★★★

Aslında kurtuluş reçetesi kısa… Bugün ne yapıyorsa tam tersini yapsa ya… Söz verilen reformlar hala yok ortada… Adalet ve demokrasi bekliyor sırada…

Sistem yanlış… Her şey tek bir kişinin emrine bağlı… Üç yıldır daha kötüye gitmeyen ne kaldı?

Ne yapacağız? Birkaç ay daha kendimizi kandıracağız… Düşen oy oranlarının telafisi için kesenin ağzı illa açılacak… Türkiye'ye daha da beteri yaşatılacak.

Güzel kardeşim en iyisi sen başının çaresine bak!