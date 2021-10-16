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İş var beğenmiyorlar!

Devletin valisinin “Mermerde çalışacak eleman bulunmuyor. Yaklaşık 4.000 lira da maaş veriyorlar!” açıklaması beni benden aldı. Klasik iş var ama iş beğenmiyorlar tarzı…

Mermer işini de bilen bilir… Üç beş firma düzgün çalışır, gerisi de insanın posasını çıkartır. İş kazaları had safhadadır. Önlem almak pahalıdır.

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Mermer tozunu soluma nedeniyle “dul bırakan hastalığı” olarak bilinen silikozis hemen yanı başındadır. Astım, nefes darlığına yakalanmayan çok şanslıdır.

Akşama kadar soğuğu, sıcağı, çamuru, ıslaklığı, ağırlığı… Çok zordur. Bu zihniyete göre sağlığınızdan vaz geçemiyorsanız, paraya ihtiyacınız yok demektir.

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Peki, sadece makam aracının aylık kirası bile kuvvetle muhtemel 4.000 liranın üzerinde olan bir vali neden böyle bir açıklama gereği duyar?

Bahsettiği para da yaklaşık 4.000 lira… Ne kadar yaklaşık acaba? Öyle bir söylüyor ki sanki 4.000 dolar… Aslında bu, bürokrasinin ülke gerçeklerinden koptuğunu gösteren trajik bir açıklama… Yazık valla…

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Eğer 4.000 liraya çalışan bulamıyorsan 5.000 liraya çıkarsın işveren… O da mı olmadı, 6.000'den açsın kapıyı… İşin ederi bulunur illa…

Eğer işçi bulacak ücreti verince işletme dönmüyorsa verimsizdir. İş hayatı bu, kapatırsın. Düşünse, neden kaçak Afganlar ve Suriyeliler dahi çalışmak istemiyorlar o fiyata o işte?

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Gerçekten ayda “yaklaşık” 4.000 liraya geçinebilir mi bir aile rahatça? Kendisi buna inanıyorsa mermer ocaklarının yanı sıra marketleri de bir dolaşsa…

Dürümcünün biri mikrofonu görünce “8.400 liraya çalıştıracak garson bulamıyorum” dedi… Oysa onun da 4.000 lira verdiği ortaya çıktı. Bahşişleri de maaş yerine sayıyor, öyle hesaplıyordu.

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Bu tarz açıklamalar çok sık yapılır oldu. Son zamanların modası… Algı çalışması… Ülkedeki asgari ücret enflasyona göre ayarlanıyor. Peki, asgari ücret gerçeği ne kadar yansıtıyor?

Gerçek enflasyon ile İstatistik Kurumu'nun kağıt oyunları arasındaki farkı milletin bilmediğini mi sanılıyor? Çarşı pazar kan ağlıyor…

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Yahu “asrın lideri” kooperatif marketine gitti, 1.002 liraya kraker, püskevit alıp “Fiyatlar gayet iyi” dedi… Bitti mi? Elektriği, doğalgazı, kirası, gıdası derken geriye kalan Adem Baba'nın yaprağı…

Sahi, neden maaş güzellemesi yapar bir vali? Ederi 375 Euro… İnsanlar neden Türkiye'den kaçmaya çalışıyorlar? Avrupa'da bu parayı en basit işte 4-5 günde kazanıyorlar.

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Belli ki bu Avrupalılar hepten geri zekalı… Sudan ucuz, bedavaya yakın çalışan işçileri ülkelerine istemiyorlar. Neden? Çünkü kendi gençlerine iş bulmak zorundalar.

Ülkeyi yönetenlerin vatandaşın devlet için değil, devletin vatandaş için olduğunu bile bilmemesi çok acı değil mi? Çok yanlış anladılar ülke yönetmeyi…