PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İşsizlik oranı siparişi, adrese teslim edildi!

Türkiye ne İstatistik vereyim abime Kurumu'nun açıkladığı verilere göre süratle düzeliyor ülke… Bu hızla gidersek, ülkede tek bir işsiz kalmayacak seneye… Afganistan'ı arayıp çalışacak işçi rica edeceğiz.

Zaten şaibeli veriler açıklıyordu. Şimdi kayış tamamen koptu. Zira bu tarz kurumlar dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde bağımsız olarak faaliyetlerini yürütürler. Bu sayede kendisine duyulan güveni sürdürürler. Sarayın emir kulu bizimkiler…

★★★

İstatistik kurumuna son 5 yılda, 4 kişi vekaleten, 1 kişi de asaleten başkan olarak atandı. Bütün müdürler tek tek değiştirildi. Yeniler kendilerini göstermek istedilerse saraya… Enteresan bir işsizlik verisi çıkardılar ortaya…

Mesela işsizsin, senin işin var aslında ama sen çalışmak istemiyorsun diyor TÜİK… İşsizden saymıyor… Seviniyorsun haliyle…

İşsizim ama çalışıyormuşum istatistik kurumuna göre… Kaç para maaş alıyorum acaba? İnşallah çok kazanıyorumdur. İzin isteyip biraz kafayı mı dinlesem? Yoruldum be ben!

★★★

Ciddiye alıp açıklanan veriyi yorumlamak bile ayıp… Özet geçeyim… Ülkede 63 milyon 659 bin kişi çalışabilir. Oysa ülkede çalışan sayısı sadece 28 milyon 586 bin kişidir.

Ülkede işsizlik ise sadece yüzde 10.6 olarak açıklanmaktadır. Bir önceki ayın yüzde 2.5 altındadır. Verinin özeti, rakamlar yalan söylemez ama yalancılar rakam söyler.

★★★

İşsizlikte tek bir ayda bu kadar sert bir düşüşün yaşanma ihtimali Almanya'nın bizi kıskanma ihtimali ile aynıdır… Ona inanan buna da inanır.

Muhtemelen işsiz olup evde oturmaktan canı sıkılmayanları çalışıyor sanıyorlar. Keyfi yerinde diye düşünüp açıkladıkları verinin dışında tutuyorlar.

★★★

Biz başka ülkede yaşıyoruz ya… Görmüyoruz, duymuyoruz, gözlemleyemiyoruz… Sahi bunu hesaplayan kurum çalışanları hangi ülkede yaşıyorlar? Bak orayı açıklamıyorlar.

Neticede ortada açıklanandan çok daha yüksek bir gerçek işsizlik var. Kurum işine gelen rakamları kullanıyor ve işsizlik düşük çıkıyor. Ölçümünün bu şekilde olması gerçekleri değiştirmiyor. Milyonlarca işsiz, işsizliğiyle devam ediyor.

★★★

Önümüzdeki ay için de “enflasyon siparişi” geldi belli ki… Boşuna mı daha ayın 5'inde “Bu ay enflasyon çok hızlı düşecek” dedi… Yok herhalde yalancı çıkartacak halleri…

Kısacası ekonomiyi yöneteceğim diye boşuna uğraşma… İşsizliği kaç istiyorsun? Seni kaç enflasyon kurtarır? Sana ne kadar büyüme lazım? Onu söyle…

★★★

Gerisini onlara bırak. Gerekli ayarlamalar yapılır, kalem oynatılır. Revizyona gidilir. Merak etme hepsi halledilir!

Gördüğünüz gibi işsizlik sorun edilmeyecek kadar minik! Nüfusunun üçte ikisi çalışmayan bir ülke zengin olacak… Çıkıp bize bunu anlatacak. İnanmaya hazır mıyız?