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Kovulsa daha iyi!

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı 23 Eylül tarihi kritik bir önemde… Ekonominin genel kuralları çerçevesinde ve piyasaya verdiği sözler doğrultusunda, faizi enflasyonun üzerine çekmeli…

Yapabilir mi? Yapamaz! Zira işler birkaç yıl önce tamamen değişti… Bir olması gereken var. Bir de olacak olan… Mevcut ihtimaller, ya faizlere dokunmayacak ya da bir çılgınlık yapıp düşürecek.

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Dünyanın en çok değer kaybeden para birimlerinden biri olan Türk Lirası için negatif reel faiz durumu sürdürülebilir değil… Daha önce denendi… Hem faiz hem kur patlamasıyla deney sona erdi.

Akıllanılmadı… Dolar satıp kuru tutmayı, faizleri düşük tutmayı denediler. O da olmadı… 128 milyar dolar eridi… Para bitince hem kur hem faiz tekrar yükseldi.

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Kuvvetle muhtemel eylül ayında faizlerde bir değişiklik yapılmayacak. Yok ama çok kaşınıyoruz, “Döviz fiyatlarını patlatmaya ant içtik” motivasyonu ile faiz düşürürlerse yeni rekorlar kaçınılmaz.

Nitekim bu ay sonunda mevduat gelirleri için 30 Eylül e kadar uzatılan yüzde 5 faiz stopajı indirimi eski hali yüzde 15'e geri gelecek…

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Bu, faiz gelirinin azalması ve aynı zamanda faiz indirimi demek değil mi? Yanında bir de gerçekten faiz indirilirse para toptan dövize, altına kayar, yeni rekorunu kırar…

“Zaten Türk Lirası'na güvenen kalmadı. Yerli yatırımcıların bankalardaki döviz mevduatı 238 milyar doları geçti. Gelmez gerisi…” diye düşünüyorlarsa hata ederler.

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Nitekim eylül olmasa bile ekim ayında faizlerde indirime gidilecek. Yoksa neden biz açıklanan enflasyona değil de “çekirdek enflasyona” bakıyoruz desin?

Merkez Bankası Başkanı'na da yazık ama… Ağır siyasi baskı altında… Her an kovulma ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı'nın tepkisini hafifletebilmek için çabalıyor.

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Verilere baktığımızda her ay 6 adet çekirdek enflasyon açıklanıyor. Hangisini alacak? Sormak bile ayıp! Tabii ki en düşük olanını…

Enerji, akaryakıt, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler, tütün mamulleri fiyat artışlarından arındırılmış enflasyonu… Sahi bunu söylerken kendini hiç rahatsız hissetmiyor mu?

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Gerçekten Merkez Bankası Başkanı'nı anlamıyorum. Neden manevra yapmaya, faizi artırmamak veya indirmek için bahane üretmeye çalışıyor?

Sonrasında işlerin daha da kötüye gideceğini bildiğin halde bunca yıllık geçmişini karalamaya değer mi? Zaten 6 ay öncesine kadar Merkez Bankası'nın yerini bilmezdi. En fazla kovulur! Ceketini alır gider… Nedir yani?

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Bak bir önceki başkan Murat Uysal'a… Her denileni yaptı, 9 toplantı üst üste faiz indirdi. Yüzde 24 olan faizi yüzde 8.25'e kadar çekti. Yine de yaranamadı, tekmeyi yedi… Neden? İşler daha kötüye gitti!

İsimlerden bağımsız saçma sapan “Faizi düşük tutarsan enflasyon da düşer” teorisini kanıtlamaya çalışırsan, istersen yüz milyarlarca dolar harca, istersen Messi'yi oturt o koltuğa, yine de başaramazsın.