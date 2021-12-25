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Kriz gözlerinden okunuyor!

Bir kere şu noktada haklarını verelim; ekonomi yönetimi ‘Ali Cengiz' oyununda gayet başarılılar. Merkez Bankası rezervleri, döviz satış düzeni, kredi üzerinden mevduat yaratma, kamu bankaları üzerinden yeni bir sistem kurma, özel bankları ‘telkin piyasası' ile yönlendirme…

Bütün bunlarla uğraşacaklarına ekonomiyi “İktisada Giriş” kuralları ile yönetmeye çalışsalar çok daha faydalı olacaklar.

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Sonunda yönetim ekonominin krizde olduğunu anladı. Onu da yanlış yorumladı! 60 yıl öncesinin reçetesini uyguladı.

Gerçekten doları böyle tutabileceklerine mi inanıyorlar? Yoksa seçime kadar zaman mı kazanıyorlar? Doları devlet gücü ile sabit tutmaya çalışırsan başka yerden dengeyi bozarsın. Orada kimse yok mu bu işlerden biraz da olsa anlasın?

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Orta ve uzun vadede kur farkının Hazine'nin sırtına bindirilmesiyle çökecek bütçe… Enflasyon olarak yine geri dönecek bize… Neden böyle düşünüyorum sizce? Yaptıkları yapacaklarının teminatı bence…

Nitekim açıklamaların hepsi sanki yeni başa geçmiş hükümet toplantısında söylenen sözler gibi… Son sekiz yıldır aklınız neredeydi? Devletin malı deniz idi… Deniz bitti!

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Anlamadıkları ne? Düşük faiz iyi güzel de… Bir anlamı kalmadı ekonominin mevcut halinde… Bugün kredi borcunu ödeyemeyene daha fazla borç verilmesini sağlayarak neyi amaçlıyorlar? Yatırım mı? Üretim mi? İşe alım mı? Geç bunları…

Vatandaşın döviz, altın ya da kripto paraya talebi tamamen ekonomiye duyulan güven ile ilgili… Bu güveni sağlamadan, ne yapsanız boş…

Güveni kaybetmiş bir yönetim bunu tekrar sağlayabilir mi? İşte burada siyasetteki karmakarışık durum devreye giriyor… Kim kesin olarak erken seçim olmayacak diyebilir ki?

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Şimdi yine Kredi Garanti Fonu'nu devreye sokacaklar. İyi de bankalar yeni kredi vermek için kaynağı nereden bulacaklar? Bulamayacaklar! Yurtdışından ekstra borçlanamıyoruz, mevcut olanı bile eksik döndürüyoruz.

Bunun anlamı para basacaklar. Zira yerli tasarruf havuzunun nerdeyse tamamı krediye dönüştü… Özel bankalarda para bitti, şirketlerin kredi ihtiyacı bitmedi…

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Mevcut sermaye, kaynak, kârlılık ve öz kaynak kârlılığı verileri ışığında bankacılık sektörünün büyümeyi finanse edecek takati kalmadı.

Peki, borçsuz, kredisiz hızlı büyüyemez mi bu ülke? Gerçek anlamda büyüyemez. Kâğıt üzerinde büyür, onu da bu saatten sonra kimse yemez!

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Ekonomi yönetimi “suç bende değil” mesajı vermekten başka ne yaptı? Türkiye'yi borç batağına sapladı. Hatta bunu bankalar vasıtasıyla toplumun bütün bireylerine yaydı.

Belli ki yaktık gemileri, dönüş yok artık geri… Bu yönetim ile bırakın ekonomiyi düzeltmeyi, Afrika ülkelerine dönmezsek yine iyi! Yaşasın Başkanlık sistemi!

Zira felaket joker hakkımız kalmadı. Hepsi kullanıldı…