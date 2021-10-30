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Marketlerin savunması iktidarı utandırmadı mı?

Erdoğan'ın Türkiye'deki hayat pahalılığından sorumlu tuttuğu beş zincir market ile bir gıda dağıtım firmasına toplam 2.7 milyar lira ceza kesildi. Türkiye şartlarında devasa…

Elma ile armudu ayırmak gerek… Cezaların temelini oluşturan soruşturma Rekabet Kurulu tarafından Mayıs 2020'de açıldı. Erdoğan'ın talimatıyla bir anda verilen bir ceza söz konusu değil…

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Zira kendisi enflasyonun artmasının nedenini marketlere yükleyince öyle algılandı haliyle… Rekabet Kurumu emir alıp ceza kesen bir görüntüye kavuştu.

Bu açıklama sayesinde Rekabet Kurumu itibarsızlaştırıldı. Siyasetin arka bahçesi olarak konumlandırıldı.

Oysa Rekabet Kurumu ancak rekabete aykırı ve tekel oluşturacak uygulama var mı diye kontrol edebilir. Fiyat artışlarına karışamaz.

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Ceza neden verildi? İddia o ki; ortaklaşa fiyat ayarladıkları belirlendi. Geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgiler paylaşıldı. Rakiplerle eş zamanlı fiyat artışları organize edildi.

Buraya kadar her şey usulüne uygun… Ceza yerinde… Yalnız benim takıldığım nokta market sözcülerinin savunma aşamasında söylediklerinde…

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Özellikle en çok ceza alan marketin savunması oldukça ilgi çekici… Savunmanın bir bölümü şöyle…

Geçmiş dönemde zamanın ekonomi bakanı tarafından çokomelli görüşmek için çağrıldıklarını, kendilerine birkaç ay yatırım yapmamaları, zararına satış yaparak enflasyonla mücadele kapsamında hükümete yardımcı olmalarının istendiğini anlattı.

Hani enflasyonla topyekun mücadele saçmalığı vardı ya… İşte o dönem…

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Bu durum bütün zincir marketler ve diğer sektörlerdeki perakende firmalarına uygulanmış. Özellikle tanzim satışlarının olduğu dönemde bu marketlere iktidar zararına satış yaptırmış.

Ben bu ülkede şaşırma duygumu kaybettim. Bunlar işyeri… Devamlı zararına satış yapamayacaklarına göre zam yaptıklarında yine enflasyon artmayacak mı? A benim dilsiz dillerim… Bu kadar mı ekonomi bilgin?

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Sonrasında fiyatların ne zaman normal seviyelere çekileceğini dahi hükümet bu marketlere bildirmiş. Cezaya delil olarak gösterilen yazışmaların bazıları, bu zararına satışın ardından eski fiyatlara dönüş aşamasında şirket içerisinde yapılan yazışmalar.

Anlayacağımız, anlatılanlar doğruysa bu cezalar kuvvetle büyük oranda indirilecek veya iptal edilecek. Hiç ödenmeyecek.

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Yine tribünlere oynayıp milletin gazını alan, günah keçisi bulup suçu ona atan bir yönetim söz konusu…

Nasıl başladı? Faiz sebep, enflasyon neticedir… Nereye geldi? Market sebep, enflasyon neticedir. Nasıl olmalı? Yönetim sebep, enflasyon neticedir!