PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Başkanı operasyon mu çekti?

Merkez Bankası geçen hafta iki ayrı toplantı yaptı. Önce yerli yatırımcılarla, sonrasında yabancı yatırımcılarla…

Yerli yatırımcılarla yaptığında rutin açıklamaların dışında hiçbir şey söylemedi. Hele “faiz indirimi olasılığı azaldı” diye bir mesaj hiç verilmedi.

Ne var ki, Credit Suisse adlı İsviçre bankası dün yaptığı açıklamada Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun yabancı yatırımcılara “16 Aralık toplantısında faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı” dediğini öne sürdü! Yalanlama gelmedi.

★★★

Yerliye ayrı, yabancıya ayrı neden toplantı yapılır? Yerlilere söylenmeyen bu kritik bilgi neden yabancıya verilir? Bu suç değil midir? Baştan söyleyeyim suç!

Toplantılar halka açık olsa, herkes bu bilgiye aynı anda ulaşma şansını yakalasa sorun yok ama… Kapalı toplantıda verilen tüyo “insider trading” denilen “içeriden öğrenenlerin ticaretine” girer. Operasyon çekiliyordur.

★★★

Ülke parasının değerinden sorumlu kişi internet forumlarındaki gibi spekülatif yorumlar yapıyor. Hiçbir piyasa deneyimi olmadığından kuvvetle muhtemel Merkez Bankası Başkanı da bunun ağır cezai yaptırımları olan bir suç teşkil ettiğini bilmiyor.

Kim ne yapacak ki? Gidip de Merkez Bankası Başkanı hakkında soruşturma mı başlatılacak?

Tabii ki öyle bir şey olmayacak! Guguk ülkesi mi burası?

★★★

Duyan da karar alınacak sanacak. Nitekim ne olacağını tam olarak kendi de bilmiyor. Günü geldiğinde telefon çalacak, ne karar alacakları kendilerine tebliğ edilecek. O açıklanacak.

Sadece 2 yıl içerisinde 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası Başkanı değiştirilmiş. “Senin olasılık hesabının ne önemi var ki?” derler adama… Hadi “var” dese ya!

★★★

Madem faiz, enflasyonun sebebidir diye atıp tutuyordun, neden indirimleri durdurdun? Neden doları 8 liradan 14 liraya, tahvil faizlerini yüzde 16'dan yüzde 22'ye fırlattın? Diye sorarlarsa… Ne cevap vereceksin bu açıklamandan sonra?

Faizleri indirmek mi istiyordun? Yatırım için kredi alacakların faiz giderlerinin yarısını devlet karşılayacak diye kampanya yapardın. Bu sayede simidi bile 3.5 liraya satılacak enflasyonu yaratmazdın.

Yoksa ciddi ciddi ekonomiden anladığına mı inandın? Sen de çok safmışsın!

★★★

İndirim yapmasan ne olur sanıyorsun acaba? Negatif reel faiz şu an kaç farkında mısın? İstatistik Kurumu'nun çakma enflasyon verilerine göre bile parasını Türk Lirası'nda tutanlar sayende yüzde 6 alım güçlerinden siliyorlar.

Diğer tarafta Nas var. Hayırdır, güncelleme mi geldi de faiz indiriminden vaz geçildi? Bence zaten bir halt ettiniz, hiç durmayın devam edin. Bu dünyada millete cehennemi yaşatıyorsunuz ama bari siz cenneti garantileyin.