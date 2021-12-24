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Müdahale iyi de sonradan kork!

Erdoğan'ın konuşmasının ardından dövizin hızlı düşüşünün arkasından kamu bankalarının yaklaşık 7 milyar dolara yakın satışı çıktı. Öncesinde de 10-17 Aralık'ta doğrudan müdahale ile 7.9 milyar dolar satıldı.

Büyük risk aldılar ve başarılı oldular orası ayrı. Şimdi dolar 20 liraya yükselseydi daha mı iyi olacaktı? Yaklaşık 15 milyar dolar döviz satışı, piyasada yabancı olmayışı, yerlilerin boğazına kadar dövize gömülmüş olması, cari açık verecek takatimizin kalmaması bu düşüşün paydaşları…

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Diğer yandan söyledikleri bütün açıklamalar ile çeliştiler… Hani rekabetçi kur? O zaman dolar artarken neden sığındınız o limana?

İhracata ve turizme destek için mevcut kurun geldiği yer tat kaçıracak… Hesapları iyice karıştıracak. Teselli arıyorlarsa bilsinler ki bu hikaye çok uzun soluklu olmayacak.

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Demirci ustasısınız ve ateşin üzerinde kızgın bir saç var… Üzerine suyu boca ediyorsunuz, önce buhar oluyor, sonrasında soğuyor… Altta ateş yanmaya devam ediyor.

İşte müdahale ve kararlar soğuk su, altta yanana ateş enflasyon-faiz farkı… Ateşin altı kısılmadıkça ısıtmaya devam edecek saçı… Buharlaştıracak parayı…

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Benim esas korktuğum nokta Merkez Bankası rezervlerinin güneşte kalmış margarin gibi erimesi… Faize para yatıranların enflasyonun üçte biri kadar getiri ile yetineceği bir ortamda suni olarak dövizi baskılama ile nereye kadar gidilebileceği…

Ülkenin batma riski uluslararası piyasalarda yine en yüksek seviyelerde… Yabancılar için adeta görünen köyün kılavuzu niteliğinde… Sen sabaha kadar ekonomiyi düzelttik dersin de nasıl anlatacaksın bunu yabancı yatırımcıya bu göstergelerle?

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Merkez Bankası'nın net rezervleri dün açıklanan veriye göre eksi 46.7 milyar dolar azaldı. Bu durum sürdürülebilir olmadığı gibi kırılganlığı daha da çok artırdı.

Teoriye göre brüt rezervin tamamını satabilirler. Masadan kalkmayı bilmeyen kaybeden kumarbaz gibi sonrasında anahtarları masanın üzerine bırakıp dükkanı devredebilirler.

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Buradan çıkan sonuç kimsenin ekonomi yönetimine zerre güveninin kalmadığının görülmesi üzerine başka bir para birimine endeksli getiri vaat edilmesi…

Gerçekten düzeltilmesi isteniyorsa ekonomiden anlayan ve piyasaları bilen yeni, bağımsız bir Merkez Bankası başkanı ile yola devam etmek elzemdir.

Yoksa biz bu işin ithalatını, ihracatını yeri geliyor imalatını yapıyoruz demekle olmaz bu iş! Dünyada işler çok değişti. Her ülke kendi derdine düştü. Artık para pahalanıyor… Saflar sıkılaştı.

Ne yapacağız? Birkaç ay daha kendimizi kandıracağız. Günü kurtarma derdine düşecekler. Popülizm için kesenin ağzını açacaklar. İşte biz o gün düşüneceğiz… Her şey bir anda anlamsız gelecek… İşte biz o gün tükeneceğiz…