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Son kampanya: Bitiriyoruz!

Bütün bütçeyi bitir. Türkiye'nin geleceğini yap-işlet-devret projeleri ile yandaş şirketlere zimmetle… Sonra da ülke ekonomisinden iyi bir şeyler bekle!

İyi de ne olacak seneye? Birkaç adım kalacak sandığa gitmeye… Paranın ucunu görmeden kendi seçmenleri bile oy vermez AKP'ye…

Nitekim 2022 bütçesi TBMM'ye sunulduktan sonra 2022 yılı yıllık program hedefleri Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Adeta batan geminin malları…

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Basit hesap… Kazandığından fazlasını harcarsan borçlanırsın. Borçların artarsa zorlanırsın. Ödeyemezsen iflah olmazsın, batarsın. Var mı itirazı olan?

Ülke bunların hepsini daha önce yaptığına göre artık elde ne kaldıysa onları da sattı mı, sen sağ ben selamet, ağzımızı siler kalkarız sofradan.

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Yayımlanan bütçede ayrıntılar okunacak olursa, iktidarın 2022 yılında portföyde kalan son kamu, Hazine ve millete ait mallarını satarak nakde dönüştürmeyi planladığını görüyoruz.

Tatil yaptığı otelden ayrılırken havlu, şampuan, askı ne varsa götüren tipler gibi liman ve santrallerin, madenlerin, Hazine taşınmazlarıyla kıymetli arazilerin satışını öngören düzenlemeler mevcut…

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Sadece onlar mı? Şu belediye yönetimlerini hâlâ hazmedemedikleri gibi şimdi de belediyelerin işlettiği metro ve raylı ulaşım sistemlerine el koyup, Ulaştırma Bakanlığı'na geçirmeyi amaçladıkları açıkça görülüyor.

Program hedefleri arasında; kamu kurumlarına ait sosyal tesislerin özelleştirilerek satışı, Mersin-Taşucu Limanı ile 6 hidroelektrik santralin özelleştirilmesi, yerli ve yabancı yatırımcılara arz edilmek üzere 20 milyon metrekare Hazine taşınmazı ve arazilerinin satışı için ilana çıkılması, yer alıyor.

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Kuvvetle muhtemel ülkenin sahillerinde büyük rant getirecek bu arazilerin kimlere paylaştırılacağı şimdiden belirlenmiştir.

İktidar müteahhitleri yanında Araplar için bu Hazine varlıkları parsellenmiştir diye tahmin edebilirim ama kanıtlayamam.

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Hayal dünyasında yaşıyorlar. Bu programa göre, yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesi için özel teşvikler devreye sokulacak.

Şaka gibi… Gerçekçi değil… Halk ülkenin yönetimine güvenmiyor ki… Yıllardır halka yastık altındaki altınını, dövizini satma çağrıları yapan, TL'ye geçmelerini söyleyen yine bizzat Erdoğan'dı…

Kimseyi inandırıp ikna edemedi. Şimdi bir kez daha icraat programına koyarak halkın tasarrufunu sisteme sokabileceğine inanıyor mu gerçekten?

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Cebine girmediği için görmüyorsun ama… Senin paranı harcıyorlar aslında… Eğer para bulamazlarsa ülkeyi yönetenlerin rahatı ve keyfi kaçar… Gönlünce harcama yapamaz, yandaşları yeteri kadar doyuramaz.

“Biz bu millete efendi değil hizmetkâr olmaya geldik” derler ama efendinin durumu belli… Hizmetkârlığı keşke biraz da millet deneseydi…