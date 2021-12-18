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Türkiye’nin ibretlik krizi!

Kriz öyle olmaz böyle olur dercesine ülke ekonomisini bitirdiler el birliği ile… Sahi Merkez Bankası Başkanı, hadi o olmasa bile vicdanı nasıl rahat hissediyor bu kararlar sonrası?

Gelişmelerden kendini sorumlu tutmaması nasıl bir akıl tutulması? Korkaklığının faturası… İstifa diye bir davranış şekli olduğundan haberin var mı?

Birey olamaz da aklını kiraya verirsen affını istersin bari… Bak o da olumlu… Yok eğer, “siz bu yaşananlara kriz mi diyorsunuz? Bu gördüğünüz daha hiçbir şey… Esas bundan sonrasında görün bakın, kriz nasıl olurmuş anlayın” diye düşünüyorsan senden iyisini bulamayız bu yolda…

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Peki, buraya kadar nasıl gelindi? Faizi düşürelim, negatif faiz verelim… Para basalım, ucuza kredi dağıtalım… Bütçeyi bitirelim… Doları baskılamak için rezervleri eritelim…

Sonrasında hem dövizin hem faizin uçacağını bilmek için ekonomi okumaya gerek bile yok… Hobi olarak ilgilenseniz yeterli…

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Türkiye ekonomisi öyle bir halde ki, acı çekmeden, bedel ödemeden, kötü günler görmeden buradan çıkmamız pek olası değil… Her hamleyi doğru yapsan, devamlı uygun adım atsan, ayağını yere sağlam bassan bile yine mümkün görünmüyor. Büyük hasar var!

Bunları yapmazsan zaten otur, helva kavur komşulara dağıt… Yandaş kanalları izlerken yersin, ülke her an toparlanabilir zannedersin. Umut fakirin ekmeği… Lakin insanlar bu kadar da sömürülmez ki!

Sorunlarımız çok net… İş o hale geldi ki, buna sadece “kriz” demek enayiliktir. Fazlası bile az kalabilir.

Boyutu ve nedenleri yönetim tarafından yeterli ölçüde algılanabilmiş olsaydı, önlenmesi için gerekli tedbirler alınabilirdi. Zira o görüş açısına sahip değiller… Durum tespiti ve bilgi açısından yetersizler.

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“Asgari ücretliye zam müjdesi!” diye verdiler kuş kadar zam haberini… Ülkeyi öyle bir hale soktular ki, bize müjde değil mucize lazım… Sürekli aynı yanlışı yaparak doğruyu bulmaya çalışıyorlar. Üç ay sonra göreceğiz müjdenin alım gücünü…

Faiz oranını normal şartlarda piyasalar belirler. İşler iyi gidiyorsa düşürür. Kötü hissediyorsa riski fiyatlar. Lakin piyasaya müdahale edersen iş farklı boyutlara gider. Nitekim tilkiliği denedi, kimse yemedi…

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Ne hale düştük? Koskoca ülke ekonomisini elin Arap Emiri kurtarmaya çalışıyor. Memlekette bütün işler halen borç harç ile yürüyor. Taşıma su ile artık değirmen bile dönmüyor.

Siz durun bakalım daha… Film yeni başlıyor. Yapılan zamlar var ya… Öp başına koy bu ortamda…

Kamu bankalarında para bitti, yeniden sermaye konulmasına karar verildi… Bu durum para basmak değildi de neydi? İşin varacağı nokta neresiydi? Ya da hepsini anlatıp sürprizi bozmayayım… Seyredin, ileride anlatırsınız çocuklarınıza bu ibretlik hikayeyi…