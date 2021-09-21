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Yalanlarla yasaklarla

İstatistik Kurumu'nun iyice şaftı kaydı. Nasıl? Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetki alanı dışına çıkartıldı.

Tamamen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin aparatı haline geldi. Diyeceksiniz ki; Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıyken yapamıyor muydu? Bürokratik işlemler zaman alıyordu, can sıkıyordu.

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Yoksa İstatistik Kurumu'na 2.5 yılda 4 kez başkan değişikliği yapıldı. İşin enteresan tarafı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından atanan 3 başkan yardımcısı da görevden alınıp aynı anda üç yeni başkan yardımcısı birden atandı.

Şimdi yayınlayacağı istatistikler önce saraya gidiyor, onay alırsa kamuoyuna açıklanıyor. Peki, açıklananlar ne kadar doğru? İşte orası biraz can sıkıyor.

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İstatistik Kurumu'nun bir takvimi vardır. Buna uymak zorundadır. Bırakın günü gününe tutturmayı dakika şaşarsa görevini yapamamış sayılır. Büyük problem yaratır.

Haziran ayında Yıllık Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri süresiz olarak ertelendi. Kurumlardan gelen verilerin denkleştirilmesi ve bazı eksiklikler ertelemeye gerekçe gösterilirken, koronadan ölümlerin gizlenmek istediği apaçık ortadaydı…

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Ulusal Veri Yayınlama Takvimi'ne göre 17 Eylül 2021, saat 10.00'da yayımlanması planlanan Hayat Tabloları istatistikleri kayıtlarındaki çalışmaların henüz tamamlanamamış olması nedeniyle yine ileri bir tarihe ertelendi.

Kurumda kimse işe gitmiyor anladığımız kadarıyla… Bir türlü sayıları toparlayamıyorlar. Ya da insanları salak yerine koyuyorlar. Nereye şikayet ediyoruz? CİMER'e mi?

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Peki, Göç istatistikleri'ne ne oldu? Ülke sınırları yol geçen hanına dönünce yayınlanmasından vazgeçilerek yine süresiz ertelendiği duyuruldu. Bu kararı kurumun müdürü mü aldı? Emir mi geldi? Tahmin ettiğiniz gibi…

Sadece bu da değil… Göç istatistikleri aynı zamanda ülkeyi terk eden eğitimli, nitelikli Türk vatandaşlarının sayısını da içeriyor… İktidarı başarısız gösterecek her veri gizlenmeye çalışılıyor. Saraydan onay alamayan hiçbir veri yayınlanmıyor!

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Sahi yayınlanana kim inanıyor? En basitinden… İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık kira artışı yüzde 19.25'de kaldı. Oysa İstanbul Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırladığı konut raporuna göre, İstanbul'da ortalama kira 1541 TL iken, son bir sene içerisinde kiralık ev tutanların ortalama kirası 2.561 TL olarak açıklandı. Geçen yıla göre kiralar yüzde 66 zamlandı.

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Bir güruh ısrarla “Sakın tek bir yalan daha söyleme… Niye biliyor musun? Çünkü inanırım” dedikçe yapıştırıyorlar yalanı… Verdikçe veriyorlar hakkını…

Sertap Erener'in söylediği şarkı nasıldı? Yalanlarla, yasaklarla… Yazılır hesabına günah günler… Bitmez bu son pişmanlıklar… Soluyor birer birer içimizdeki güller… Aldırma…