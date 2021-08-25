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Yeni üreticiler aranıyor!

Tasarruflarımız ülkemizde yaşayanların refaha ulaşması için yeterli değil… Çekici olmalıyız ki, yabancı yatırımcı gelsin. Paralarını getirsin. Sabite sermaye yatırımı yapsın. İş kursun. Üretsin. İşe alsın. Bize yarasın…

Yabancı yatırım olmadan, işsizlik, kalkınma ve yoksulluk sorunlarını çözemeyiz. Arap kazmayı sallasa yerden petrol fışkırıyor yine de etrafta yabancı yatırımcı aranıyor. Kimsenin dünyası kendi parasıyla dönmüyor.

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Son dönemde Türkiye'den bi dünya yabancı yatırım kaçtı. Ya sattı, ya kapattı.

Uzak Doğu'dan cep telefonu üreticileri yüksek vergi duvarlarını aşmak için birkaç montaj hattı açtı. Nitekim Türkiye'de birleştirince ciddi fiyat avantajı sağladı. Başka da yüzümüze bakan pek olmadı.

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Peki, yerli yatırımcı ne yaptı? Ülkede üreticiler kapasitelerinin yaklaşık yüzde 76'sını kullanıyorlar. Araştırmalar göstermiştir ki yüzde 80 kapasiteyi geçmeden kolay kolay yeni yatırım yapılmaz. Nitekim yapmıyorlar.

Nereden anlıyoruz? Son açıklanan haziran ayına ait veriden…

Yatırım malları, ithalatımızın yüzde 14'ü kadarı… Bunun anlamı, eskiyen ve bozulan parçaları değiştirmekten fazlası yapılmadı.

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Gelecek korkusu olduğu aşikar da ekonomi kötüye gittiği için mi yoksa demokrasi ve adalet şüpheleri mi?

Zira çoğu yatırımın demokrasi ile pek arası yoktur. Onlar için fark etmez. Hatta demokrasi yerine baskıcı rejim olursa daha da sever. Yönetimin başındakileri kafaya alırsa kârına kâr ekler.

Çin'de demokrasi var mı? Yok! Nasıl çekti dünyanın yatırımını? Nedeni güven ve adalet alt yapısıydı… Bir kere bunları sağladı mı sermaye aktıkça aktı.

Şimdi yine tozuttu… Güveni kaybetmeye başladı. Yavaş yavaş ödeyecek günahının parasal bedelini… O ayrı…

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Yaptığımız İHA'lar, SİHA'lar, tıbbi malzemeler, uçaklar, elektrikli aletler, nano teknolojiler… Dünyaya dudak ısırtıyorlar. Peki ama biz bunları neden ticarette göremiyoruz?

Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatı Mayıs 2020'de yüzde 3.8'den, Temmuz 2021'de yüzde 2.8 oranına geriledi. O da kötüydü, bugün daha kötü…

Ya birileri bizi çok fena yiyor ya da dünya ürettiklerimizi satın almıyor.

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Neye yeni yatırım yapılacak? Yerimiz genişti… Eski fabrikalar arazileri için yıkıldılar. Müteahhide verdiler. Ya konut sitesi ya AVM oldular. Böyle ülke yönetimine bu üretim yine iyi bile…

İlla üretelim diye tuttursak, ben biliyorum bu sefer ne olacağını! “İnşaat üretimi yapalım” diyecekler. Sivri zekâlının biri “20'şer katlı apartman dikip her katta ayrı bir atölye kuralım” fikriyle atılacak ileri… Sahi hala belli olmadı mı? Kanal İstanbul'u kim kazacak?