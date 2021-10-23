PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ağzından bal damlayan Robot!

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi, “Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi” açmış. Merkezin robotu gelenleri karşılıyor.

Konuşuyor.

Hal hatır.

Sohbet.

Başkanım hoş geldiniz.

Başkanım çok şıksınız.

Başkanım sizi seviyorum.

Robotun ve robotlaşmış danışmanların, robotlaşmış bakanların, robotlaşmış parti kadrolarının ağzından bal damlıyor.

Robota yüklemişler.

Başkanım süpersin.

Başkanım teksin.

★★★

Başkanım.

En büyük sensin.

Gerçi Tarım Kredi Marketi'nde fiyatlar sayenizde “Uçan Türkiye'ye” özendi, etiketler uçma yani havalanıp yükselme pozisyonu aldı.

Ayçiçek yağı:

(5 litre)

100 TL'ye…

Şeker:

(5 kg)

30 TL'ye…

Pirinç:

(1 kg)

15 TL'ye…

Zeytinyağı:

(1 kg)

35 TL'ye…

Mercimek.

(2.5 kilo)

35 TL'ye…

Bulgur:

(1 kg)

10 TL'ye…

Zeytin:

(1 kg)

35 TL'ye…

Makarna:

(1 paket)

4 TL'ye…

Koşuyor.

HHH

Başkanım teksin.

Benzemezsin kimseye…

En iyi sen bilirsin.

En bulunmazı bulursun.

Tarım Kredi Marketi'nde etiketler iki haftaya kalmaz bu noktalara gelirler. Çünkü emir verdin Başkanım. Faizler indi, dolar yükseldi. Ve fiyatlar sayende artışa geçtiği için Türkiye enflasyonda şahlanır, kanatlanır, uçar oldu.

Türkiye uçacak demiştin.

İşte Türkiye uçuşa geçti.

Halk pahalılık görmedi.

Bundan sonra görecek.

Bir alıyordu.

Yarım bile alamayacak.

İşçiler, memurlar, çiftçiler daha az kazanca daha çok çalışıp, daha çok üretip daha az tüketecekler. Çok ucuz işçilik maliyetiyle çok üretip fakat halkı yüksek fiyatlara yetişemediği için az tüketen Türkiye doğmuş olacak. İşte Başkanım sizin zekanınız, aklınız, dehanız sayesinde Türkiye “ucuz emekle çok üreten fakat en az tüketen” dünyanın parmakla gösterilen ülkesi olacak. Malını en ucuza satan ülke Türkiye böylece döviz kazanacak, doların yüzüne kimse dönüp bakmayacak.

Başkanım!

Tam zamanıydı.

Emri verdin.

Faizler indi.

Dolar da fırladı.

Doları fırlatarak yüksek kalkınma ve müthiş büyüme modelini bütün dünyaya sen gösterdin.

Onlar şaşkınlar!

Akılları almayanlar!

Cahiller!

★★★

Başkanım sen bilensin.

Sen olacağı kestirensin.

Faiz sebeptir dedin, emrini verdin. Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri'nde fiyatlar kanatlandı ve Türkiye'yi uçuracak pozisyona getirdi. Aynı zamanda Başkanım, “geleceği görmekte” ne kadar ileride olduğunuzu da dost-düşman herkes kabul etti. Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü'nün aylık maaşı 40 bin TL'ye çıktı. Yılda 4 maaş ikramiye alıyor:

160 bin TL.

Yılda 3 maaş teşvik pirimi alıyor:

120 bin TL.

Kooperatifin ortağı şirket Gübretaş'tan aylık huzur hakkı alıyor:

12 bin TL.

Tarım Kredi Personel Vakfı'nda da bir ayrı aylık huzur hakkı daha alıyor:

6 bin TL.

Kooperatifin İran'da ortak şirketi Razi Petrokimya'dan da aylık alıyor:

8 bin Euro.

Genel müdürün aylık maaşı toplam 180 bin TL'ye ulaşıyor. (Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın TBMM Meclis konuşması zabıtlarından)

Sizin sayenizde Başkanım.

Sizin olur vermenizle.

Sizin göz yummanızla.

Çift kanat takarak uçan Türkiye'de aylığını 180 bin TL'ye çıkartarak yüksek enflasyona kendini ezdirmeyen genel müdürler de yaşıyor.