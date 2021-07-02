Azgın zihniyet!

4 maaş, 3 ikramiye, 3 huzur hakkı, 6 unvan, 5 makam sahipliğine de fren yok. Saray'da milim kısıntıya gidilmiyor. VIP uçak sayısı da inmiyor. Makam aracı sürüsü de azalmıyor.

Ama genelge çıktı.

Tasarrufa gidilecek.

Genelgeye göre kamu kurumlarında, devlet ve belediyelerde her tür harcamada yüzde 20 oranında kısma, azaltma, daralma olacak.

Kim inanır?

İster inan.

İster inanma.

Daha mürekkebi kurumadı. Zihinlere paslı bir çivi gibi çakılmıştı o haber ve “Altın Bürokratlar” başlığı ile çıkmış, hepsi bıyık altı gülüşlü vesikalık fotoğrafların altına şu bilgiler yazılmıştı:

Nadir Alpaslan.

(Bakan yardımcısı)

2 geliri var.

Ayda 176 bin TL alıyor.

Burhan Ersoy.

(Müdür)

2 geliri var.

Ayda 176 bin TL alıyor.

Şakir Ercan.

(Bakan yardımcısı)

3 geliri var.

Ayda 81 bin TL alıyor.

Hüseyin Aydın.

(Eski müdür)

3 geliri var.

Ayda 71 bin TL alıyor.

Selim Arda Ermut.

(Genel müdür)

2 geliri var.

Ayda 67 bin TL alıyor.

Ömer Fatih Sultan.

(Bakan yardımcısı)

2 geliri var.

Ayda 62 bin TL alıyor.

Selim Dursun.

(Bakan yardımcısı)

2 geliri var.

Ayda 62 bin TL alıyor.

Enver İskut.

(Bakan yardımcısı)

2 geliri var.

Ayda 62 bin TL alıyor.

Nurettin Nebati.

(Bakan yardımcısı)

1 geliri var.

Ayda 62 bin TL alıyor.

Bülent Aksu.

(Bakan yardımcısı)

1 geliri var.

Ayda 56 bin TL alıyor.

Mehmet Ceylan.

(Eski bakan yardımcısı)

1 geliri var.

Ayda 44 bin TL alıyor.

Mehmet Bostan.

(Eski başkan)

1 geliri var.

Ayda 44 bin TL alıyor.

Zehra. Z. Selçuk

(Eski Bakan, şimdi Kardemir Yönetim Kurulu üyesi)

1 geliri var.

Ayda 39 bin TL alıyor.

(Deniz Ayhan'ın haberi).

★★★

Bu haberin yayınlandığı günlerde basında şu haber de yer aldı: THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 40 şirketin yönetim kurulu üyesiydi. Kendisine 1 yönetim kurulu üyeliği daha verildi ve 41'inci şirkette yönetim kurulu üyesi oldu.

41 kere maşallah!

Yahya Üstün bu haber üzerine bir açıklama yaptı, maaş dekontunu yayınladı ve “TMSF'nin atadığı şirketlerde yönetim kurulu üyeliğimden ayda 7000 TL huzur hakkı almaktayım” dedi.

Başka bir haber:

Devlet koltuğunda oturup da en “ballı maaşları” AKP eski Bilecik Milletvekili olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile eski AKP Gençlik Kolları Başkanı olan genel müdür yardımcısı Davut Arpa alıyor. Eski vekil, genel müdürlük dışında 9 yerden, eski gençlik kolları başkanı müdür yardımcılığının yanında 4 yerden gelir elde ediyor. (Saygı Öztürk'ün haberi).

50 kere maşallah!

Bir başka haber:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Meal Yazım Stratejileri Çalıştayı” düzenlendi. 3 gün süren ve 50 kişinin katıldığı çalıştay, Diyanet'in kendi mülkü, çok sayıda yeterli salonu olmasına rağmen, 5 yıldızlı özel otelde yapıldı. (Ali Ekber Ertürk'ün haberi).

★★★

İsraf canavarı zihniyet!

Dur durak bilmiyor.

Takkeli Cübbeli Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral de devletin kendisine verdiği makam otomobiliyle tarikat evine gitmişti. 4 ay geçti “benzin parasını maaşından kestik” diyen bir haber bile okuyamadık.

Daha çok haber var.

İsrafa rahmet okutur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'nin elindeyken; belediyenin konut yapım şirketi KİPTAŞ, pazartesi günü bir araziye talip olmuş, salı günü iktidar yakını biri bu arsayı 11 milyon dolara satın almış ve cuma günü belediye şirketi KİPTAŞ'a 47 milyon dolara satmıştı. Büyükşehir'in yeni yönetimi CHP'li İmamoğlu bu “planlı, kasıtlı, içeriden haberli belediye soygunu için soruşturma” başlatınca AKP'li İçişleri Bakanlığı, “Sen bu dosyayı soruşturamazsın” diye el koymuştu.

51 kere maşallah!

Bir haber daha:

Trabzon PTT Başmüdürü Yavuz Güney, kendisini ziyarete gelen AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu için “pul bastırıp” hediye etti. Vekilin fotoğrafından pulun parası, temsil giderlerinden karşılandı.

52 kere maşallah!

★★★

Bir de şu 3 haber peş peşe geldi: Çamlıca Tepesi'ne yapılan ve minberine asansörle çıkılan cami için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından 1 milyar 327 milyon TL harcandığı ortaya çıktı. (Hazal Ocak'ın haberi). Bu haberin yayınlandığı günlerde Milli Eğitim Bakanı'nın kardeşinin yönetiminde bulunduğu şirketin başta özel okullar olmak üzere bakanlığa bağlı eğitim kurumlarına 25 milyon liralık satış yaptığı ortaya çıktı. Bakan Selçuk, haberi sözüm ona yalanladı ve “25 milyon hizmet aboneliği bedelidir” dedi. Şirketin ortağı ve Bakan'ın arkadaşı Selçuk Özdemir ise “Milli Eğitim'de soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grup var ve bizi bu pisliğe alet etmek istiyorlar” dedi. (SÖZCÜ'nün haberi). Çamlıca Tepesi'ne dikilen Çamlıca Kulesi'nin içinde yer alan ve bir kase çorbanın 24 TL, iki kişilik kahvaltının 180 TL fiyatla satıldığı “360 Kule Kafe ve Restoran”ın işletmesi ihaleye çıkılamadan Hasan Yeşildağ'a verildi. Hasan Yeşildağ, Tayyip Erdoğan'ın hapis yattığı kısa dönemde onunla birlikte hapse girmişti. (Miyase İlknur'un haberi).

53 kere maşallah!

Diyeyim ve “İsraf canavarı zihniyetin genelge ile hız kesmeyeceğini” söylemiş olayım.

Bu azgın zihniyeti.

Genelge durduramaz.