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Bir fahiş fiyat müfettişinin duygusu!

“Elim kırılsaydı da ona oy vermeseydim…” diyenlerin oranı yüzde 56.9'a dayanınca “Fahiş fiyat müfettişliği” devreye alındı. Ticaret Bakanlığı müfettişleri “5 zincir markete…” baskın verip “giriş fiyatı ile etiket fiyatı arasında anlamlı ya da anlamsız sapmalar” aramaya başladılar.

Yeni model bulundu.

Fahiş fiyata müfettiş.

Fahiş dövize müfettiş.

Fahiş kiraya müfettiş.

Bekçi ve polis sayısı Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki asker sayısını geçmişti. Şimdi fahiş fiyatı çıktığı yere geri sokmak için Ticaret Bakanlığı'na bağlı “Bir müfettiş ordusu” oluşturma aşamasına geçildi. Müfettiş ordusu; polis ve bekçi sayısına yetişmeli ki, “fahiş fiyatın beli” ortadan kırılsın. Oylar tekrar Reis'in partisine dönsün! Oylar tekrar Reis'e dönmezse iktidar milletvekillerinin yüreğine düşen “hepimiz kül oluruz…” korkusu partiyi beşe çatlatacak.

Müfettişler!

Kolay yetişmiyor.

Ticaret Bakanlığı'nın “Müfettiş alınacak ilanında” belirtilen şartlara ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun kişiler olacak. Ayrıca sağlık durumu Türkiye'nin her köşesine “yaz – kış seyahat etmeye” elverecek. Bir üniversitenin ilgili fakültesinde en az 4 yıl hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, idari bilim okuyup diploma almış olacak. Yazılı sınavı geçebilirler fakat bu yetmez. Asıl sözlü sınav; onu geçeceksin. Sözlü sınavı geçebilmek için de partiden, saraydan, bakandan, partili zincir market sahibinden torpil bulacaksın.

★★★

Fahiş fiyat müfettişleri, zincir marketlere baskın verirken vicdanen kıvranıyorlar. Çünkü müfettişlerin mezun olduğu üniversitelerde okutulan iktisat kitaplarında; bir ülke bekçi, polis, asker, cami imamı ve müfettiş sayısını ne kadar çok artırırsa o ülkede fahiş fiyatlar o kadar çok çıldırır diye yazıyor.

Şimdi eylül ayındayız.

5 ay önce nisandı.

Ticaret Bakanlığı'nın koltuğunda Ruhsar Pekcan oturmaktaydı. Onu Ticaret Bakanlığı'na Reis atamıştı. Ticaret Bakanı olmadan önce gümrüklerde “Emine Erdoğan benim tanıdığımdır, sizi sürdürürüm…” diye tehditler savurmuş ve gümrüklerden vergi ödemeden mal geçirme işlerini kolayına getirdiği haberlere konu, gazetelere manşet olmuştu.

Bakan oldu.

Şirketini kayyuma vermedi.

Şirketinin başına kocasını getirdi. Kocasının başında olduğu kendi şirketi, koltuğunda oturduğu Ticaret Bakanlığı'na bağlı TİM'e “fahiş fiyatla 9 milyon TL dezenfektan satışı” yaptı. Bu olay gazetelere haber olunca ve muhalefet sözcüleri de “Sayın Bakan hayırlı işler…” diye dalga geçip onu istifaya davet edince Ticaret Bakanlığı müfettişleri umuda kapıldılar.

Yüce Divan kurulacaktı.

Hesap sorulacaktı.

Kendilerine, partilerine ve Reis'e oy vermiş olanlardan sürekli olarak; “İnsan şükretmelidir… Kanaat etmelidir… Nefsine hükmetmelidir… Kul hakkı yemek en büyük günahtır…” türünden “inanç ve temiz vicdan ağırlıklı” deyimlerle destek almış iktidar milletvekilleri; bakanlık gücünü kullanarak devlete kendi şirketinden “fahiş fiyata dezenfektan satan bakandan hesap” isteyeceklerdi.

Müfettişler!

Bunu umuyordu.

★★★

Müfettişler yanıldı.

Hesap sorulmadı.

Sadece!

Bakanlıktan alındı.

Şimdi bu müfettişler yeni Ticaret Bakanı'nın cumhurbaşkanından gelen talimatı uyarınca “5 zincir markete fahiş fiyat baskın emri alınca” vicdanen ayakları dolaşıyor olmalı. Bir fahiş fiyat müfettişi bulsam, onun duygusunu dinlesem!

Müfettiş ordusu.

Büyüyor.

Müfettişlik mesleği.

Bunalımda.

Kıvranıyor.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Fahiş fiyat müfettişi bu zincire ne yapsın?

Gazeteci Salim Uzun, “Antalya'da tarladan çıkıp İstanbul'da bir marketin raflarına gelen domatesin” izini sürüp, tabloyu şöyle çıkardı: Domatesin kilosu Antalya'da tarlada 4.5 TL. 20 kuruş işçilik. 100 kuruş (1 TL) ambalaj. 40 kuruş giderler. 5 kuruş vergi. Bir kilo domatesin Antalya Hali'ne girişi böylece 6.15 TL'ye ulaşıyor. Antalya Hali'nden İstanbul Hali'ne gelirken 30 kuruş nakliye biniyor. Bir kilo domates İstanbul Hali'ne böylece 6.45 TL'ye giriyor. Burada üzerine 15 kuruş nakliye, 30 kuruş kabzımal kazancı biniyor. İstanbul Hali'nden 6.9 TL'ye çıkıyor. Üstüne 2.07 market gideri ile kazancı ve 72 kuruş da KDV binince bir kilo domates market rafına 9.6 TL etiketi ile oturuyor. Fahiş fiyat müfettişi bu zincire ne yapsın?