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Bir olay yaratılacakmış!

Eskiden padişahlık dönemlerinde eleştiri yazısı çoğunlukla “deyişler, maniler, şiirler ile” yapılırdı. Söz gelimi, dikkatli ve duyarlı bir kişi, “ne günlere kaldık ey gazi hünkar, eşek oldu Zülfikar, katır oldu hükümdar” diye söze girerdi ve eleştirisini yine mısralarla ortaya dökerdi.

Eskiye dönüş var.

Şiirli anlatım geldi.

Edirne'ye geliyor Bulgar:

“Ülkeniz bir Cennet”

Kars'a geliyor Gürcü:

“Ülkeniz bir Cennet”

Van'a geliyor İranlı:

“Ülkeniz bir Cennet”

İstanbul'a Katarlı:

“Ülkeniz bir cennet”

Antalya'ya Alman:

“Ülkeniz bir Cennet”

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da şiirle olmasa da şiir gibi bir anlatımla; “Vatandaşların ekmek kuyruğunda gözyaşı döktüğü Türkiye'de Bulgarlar İranlılar akın akın gelip arabalarının bagajını dolduruyor. Bu ayıp iktidara yeter de artar bile…” demekte…

Türk Lirası pul oldu.

100 Bulgar Levası:

850 TL.

100 Gürcistan Lari'si:

476 TL.

100 Katar Riyali:

400 TL.

100 Alman Euro'su:

1.650 TL.

Paramızı bu dökülen duruma kim, hangi kumarı oynayarak getirdi?

★★★

Ucuz belediye ekmeği kuyruğunda onuruna yediremediği için ağlayan babaların çocukları da; “Baba sen neyi yanlış yaptın ki şimdi biz ucuz ekmek kuyruğunda ağlaşanın çocukları durumuna düştük” diye soruyorlardır.

Baba, ne cevap versin?

Başını duvara vuruyordur.

Şiirli cevap arıyordur.

Ne günlere kaldığımızın cevabı, adını Japon Denizi'nde yaşayan 2 metre çapında 200 kilo ağırlığında Nomura adlı denizanasından alan Japon Bankası'ndan geldi. Banka, Tayyip Erdoğan iktidarının, yarattığı krizden kurtulmak için “5 Adımlı Plan” peşinde olduğunu anlatan bir rapor yayınladı. SÖZCÜ'den Emre Deveci'nin haberine göre, Japon Bankası raporunda diyor ki; Tayyip Erdoğan krizden çıkmak için yaptığı planın 3 adımını attı ve dördüncü adım ile beşinci adımı da atmak için fırsat yaratmaya hazırlanıyor.

Dördüncü adım:

Dış olay yaratacak.

Beşinci adım:

OHAL ilan edecek.

Bankacıların gizli bilgi toplama, ulaşılamayan kaynakları görebilme güçleri ve özgün analiz yapabilecek özel eğitimli kadroları var. Japon banka analisti; “Dış politikada sarsan, sallayan bir olay yaratılacak” dediğine göre gizli bilgiyi topladı, ulaşılmayan kaynağı gördü. Banka raporuna göre “öz yurtlarında paraları pul olanların gözünde güveni yitiren Tayyip Erdoğan'ın partisi, dış politikada sarsan, sallayan bir olayı” yaratarak yeniden güven kazanacak.

Oylarını tekrar artıracak!

Seçime böyle gidecek.

★★★

Rapor, doğru olabilir mi?

Bu halk, Tayyip Erdoğan'a kimi şiirli, kimi şiirsiz yönlendirdiği; “Sen neyi yanlış yaptın ki, şimdi biz bu durumdayız” diye sormayı unutabilir mi?

Tekrar sorayım.

Sizce unutabilir mi?

15 Temmuz'da saat 14.00 (gündüz saat 2'de) bir kara havacılık pilotu MİT'e gelerek “darbe yapılacağı” ihbarını yaptı. Bu bilgi saat 16.00'da (gündüz saat 4'de) Genelkurmay'a iletildi. Saat 18.00'de (gündüz saat 6'da) MİT Müsteşarı ile Genelkurmay Başkanı buluştular, bu ihbarı da görüştüler. Akşam saatlerinde de darbe girişimi oldu, Genelkurmay basıldı, paşalar derdest edildi. Meclis bombalandı. Köprüde halkın üzerine ateş edildi. Cumhurbaşkanı, bu darbe girişimi haberini MİT Başkanı'ndan ya da Genelkurmay Başkanından değil eniştesinden duyduğunu söyledi. Meclis'te “gerçekler ortaya çıksın” diye kurulan komisyona Genelkurmay Başkanı ile MİT Başkanı gelip ifade vermediler.

Halk bunu unutmadı.

Bir dış olay yaratılacak.

Halk da bunu yiyecek.

Sizce böyle bir senaryo tutabilir mi? Halk, yeniden güvenecek ve “sen neyi yanlış yaptın ki biz bu cennet vatanımızda şimdi ucuz belediye ekmeği kuyruğunda ağlaşıyoruz” diye sormayı unutacak öyle mi? Japon Bankası'nın raporu doğru olabilir fakat iktidarın “halk aptaldır, ne verirsem yer” beklentisi nedir?

Boştur…

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Milyon dolar sahibi sayısı!

Bankacılık piyasasındaki yeni bir habere göre bazı bankalar, “dolar hesabı olan müşterileri” için ayrıma gittiler. Milyon dolar ve üstü hesabı olanlara “özel şubelerinde” özel ilgi ve dikkate dayalı hizmet sunma yarışına girdiler. Son krizle milyon doları olanların sayısında artış olduğu için bankalar da böylesine bir yol seçti. Acaba “milyon dolarlı müşteriler” içinde; devlet bankalarından devlet destekli ucuz TL kredisi alıp bunu dolara çevirerek hesabına yatıran özel şirket sahibi kaç kişidir? Ve yine “128 milyar dolar Merkez Bankası kredisi eritilirken” erimenin başladığı 2021 mart ayında kur yani 1 Dolar=7.68 iken alım yapanlar acaba kaç kişidir? O tarihte 1 Dolar= 7.68 TL idi. Bugün 1 Dolar= 14.75 oldu. Merkez Bankası'ndan o tarihte 1.000.000 dolar alanın doları bugün üstüne yaklaşık 7 milyon lira daha koydu. 128 milyar dolar erimeden önce Türkiye'de milyon dolarlı müşteri sayısı kaçtı, bugün kaç oldu? Vatandaş Cem Muskara dün bana şöyle bir öneri yazdı: “Yeni Maliye ve Hazine Bakanı, ‘bize güvenin' dedi. Evet, kendisi 128 milyar doların ne olduğunu, kimlere hangi kurdan verildiğini açıklar ve bizi inandırabilirse ona güveniriz.”