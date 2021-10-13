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Elde kaldı şükür!

Almanya'da kuyruklar var… Fransa'da da büyük kriz… ABD'de de açlık baş gösterdi… Bunlar doğru olsaydı şimdi Suriyeli, Afganistanlı ve Afrikalıların yanı sıra Kapıkule'den de Alman sığınmacılar ile Fransız mültecilerin akınına uğrardık. Aç Amerikalılar da şişme botla denizden Türkiye'ye sızmaya başlarlardı. Olmayanı var gibi söyleyerek; “halinize şükredin…” bağlılığı yaratmaya çalışıyor olabilir.

İnanan olur mu?

Avrupa açlıktan ölüyor, Fransa işsizlikten kırılıyor diyerek Türkiye'de hangi sorunu çözebilir, hangi hukuksuzluğu örtebilir, hangi yolsuzluğa kılıf uydurabilirsin…

Almanya'da kuyruk.

Fransa'da açlık.

ABD'de sefalet…

Öyle bir şey yok.

Bu ülkelerin gazeteleri sayfalarını uzman kişilere açarak “kış çetin geçecek, enerji fiyatları artacak. Dikkatli olalım. Önlem alalım…” önerileri ile toplumu uyaran görüşleri dile getiriyorlar.

★★★

Acındırmaya sığınmıştı.

Mağdurum diye geldi.

20 yıl.

Mağduriyet dinledik.

Millet acındırmayı artık yemiyor. Mağdurum, fakirden yanayım dediği anda önüne “Sarayın yıllık harcamalarını” koyuyorlar.

2015: 397 milyon TL

2016: 434 milyon TL

2017: 648 milyon TL.

2018: 845 milyon TL

2019: 2 milyar 819 milyon TL.

2020: 3 milyar 100 milyon TL.

2021: 4 milyar 69 milyon TL.

★★★

Korkutmaya sığınmıştı.

Hakimler ağzıma bakıyor.

Mahkemeye veririm.

Bölücü derim.

Vatan haini derim.

Din düşmanı derim.

FETÖ'cü derim.

Hayatını söndürürüm.

Malına el koyarım.

20 yıla girdik, hep korkuttu. Millet “korkutmayı” da artık yemiyor. Korku duvarı aşıldı. Muhalefet partileri ve halkın yüzde 70'i uyandı. Seçimler sırasında hile yapılmasına; “atı alan Üsküdar'ı geçti…” türü oldu- bitti girişimi sökmeyecek. Seçimler olacak. Seçimle gidecek. Hakimler, savcılar iktidara gelmiş olanın ağzına bakmaya ihtiyaç duymayacağı yeni bir düzen kurulacak ve adalet de zincirlerinden kurtulacak. Bağımsız yargının başlatacağı hesap sorma günleri gelecek.

Mutlaka hesap sorulacak.

★★★

Elimde benzin var.

Dökerim, yakarım.

Seçime gitmem.

Millet bu şantajı da yemiyor. Çünkü ABD Başkanı'ndan yüz bulamayınca Rusya'ya Putin'e gidiyor. Putin'den yüz bulamayınca ABD'ye “sen beni yeni nesil savaş uçağı F-35 üretiminden attın, Türkiye'nin hakkına el koydun ama ben senden ıskartaya çıkarıp depoda hurdalığa attığın F-16'yı alayım” yapıyor.

Bir ABD'ye…

Bir Rusya'ya…

Biri yüz vermezse öbürüne: Biden, New York'ta buluşma teklifini kabul etmedi. Putin'e gidildi. Fakat ne gördük: SOÇİ'deki buluşmanın zabıtları açıklanmadı. Niçin açıklanmadı? Millet olana bitene bakıyor, bu iki yüzlü bir dış politika ve içinde “şantaj” taşıyor.

Şantajı da tutmadı.

★★★

Acındırma.

Korkutma.

Şantaj.

Üçü de yalama oldu.

Millet üçünü de yemiyor.

Elde kaldı şükür edin!

Almanya'da kuyruklar var… Fransa'da da büyük bunalım… ABD'de de açlık baş gösterdi… Olmayanı var gibi söyleyip “halinize şükredin… porsiyonları küçültün…” mesajı yükseldi. Böyle bir mesaj verince millet de dönüyor, saray bütçesindeki israfa bakıyor:

2015'te 397 milyon TL.

2021'de 4 milyar TL.

6 yıldaki şişmeye bak.

Harcama korkunç.

O sarayı yaptıysanız.

Şükredin çağrısı boş.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

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“Sayın Necati Doğru size daha önce yazmıştım. Siz de sütununuzda yer vermiştiniz. Bağcılar İlçesinde bulunan, 1988 yılından beri eğitim görülmekte olan, Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi yerinden edilerek, Mahmutbey'deki ilkokul için yapılan bir binaya nakledilmiş, yerine -Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi- açılmıştı. Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi, iyi öğretmenleri sayesinde çok başarılı, son derece tercih edilen bir okul iken, taşınmadan sonra başarılı öğretmenlerin çoğunun ayrılması ve öğrenci tercihlerinin değişmesi, nedenleri ile okul ve eğitim büyük bir darbe almıştı. Ben, veliler ve yöre halkının bir bölümü, İstanbul Valiliği ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu kararlarına karşı yasal haklarımızı kullandık. Hukuki sürecin sonunda T.C. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, oybirliği ile ve kesin olarak (karar ektedir) valiliğin bina değiştirme kararını ortadan kaldırdı. Yani Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi'nin Bağcılar'daki eski binasına taşınması yasal olarak zorunlu hale geldi. Daha önceki örneklerde (İsmail Tarhan Lisesi) mahkeme kararlarına uyulmadığını gördük. Aynı işlem bizim okulumuz için de söz konusu olursa “okullar arasında ayrım ve kayırmalar ortadan kaldırılmıştır” sözünün anlamı kalmayacaktır. Uygulama konusunda yasal ve kitlesel direniş hakkımızı kullanacağız. Dr. Kemal Naci Ekşi.”