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Elektrik faturasına gizlenmiş yeni sömürgecilik!

Kimsenin ne kalıbına kızarım, ne kıyafetine kem gözle bakarım. 2 çeşit kalibrede milletvekili tipi oluştu. Birincisi “yumruk” gösteriyor ve yumruk gösterene kul oluyor. İkincisi; “gizlenmiş, saklanmış, kitabına uydurulmuş soygunun, vurgunun, adaletsizliğin önlenmesine” uğraşıyor.

Kalibreye bakarım.

Öne çıkıyorlar.

Dikkat çekiyorlar.

İlgiyle izleniyorlar.

Onlardan birisi de Samsun Milletvekili Erhan Usta. 1966 yılında Havza'da doğdu. Ekonomist. Planlama uzmanı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nü bitirdi. ABD'nin ilk 15 üniversitesi içinde yer alan Northestern'de İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı. Türkiye'de DPT'de uzman, daire başkanı oldu. Genel Müdür ve Müsteşar Yardımcılığı yaptı. Kamu şirketlerinde görevi gereği finans, vergi, muhasebe, sağlık, ilaç gibi alanlarda çalıştı, deneyim kazandı.

Yani devleti biliyor.

Özel sektörü tanıdı.

Ayrıntılara hakim.

Gizleneni görüyor.

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Kendisini tanımam.

Karşılaşmadım.

Hiç görüşmedim.

Hiç konuşmadım.

Yaptıklarına bakıyorum: Dürüst birisine benziyor. Dilsiz şeytan değil. Haksızlık karşısında susmuyor. Çalanı, çaldıranı gizlemiyor. Geçen hafta herkesin duyabileceği ve bilgileneceği şekilde önemli bir açıklama yaptı. Elektrik faturalarının içine gizlenmiş dış para bağlantılı soyguncuların ve onların devlet içinde işbirlikçilerinin olduğunu dile getirdi.

Şöyleydi açıklama:

Elektrik faturalarında “hizmet bedeli” diye alınan ve dağıtım şirketlerine aktarılan pay 15 TL idi.

64 TL'ye çıkarıldı.

Bu gizli bir zam.

Çünkü artış resmen ilan edilmedi. Vatandaş da faturanın neden yükseldiğini anlayamadı. “Hizmet Bedeli;” 2016 yılından 2020 yılına kadar her yıl ortalama 7 milyar TL olarak vatandaştan alındı, elektrik dağıtım şirketlerine aktarıldı.

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Bu yıl ne oldu?

Erhan Usta, bu yıl ne olduğunu da şöyle anlattı: Hizmet Bedeli, 2021 yılında yüzde 217 zam gördü. Önce 22 milyar 260 milyon TL'ye çıkarıldı. Sonra dövizdeki artış gerekçe gösterilerek, 30 milyar TL'ye çıkarııldı. Bu da vatandaşa fatura başına ödenen yükü artırdı.

Geliyoruz gizlenene.

Soygunun seyrine…

Erhan Usta açıklıyor: Elektrik faturaları içine gizlenmiş Hizmet Bedeli artışını üst düzey bürokratlar belirliyorlar. Onlar olur veriyorlar.

Ve sonra…

Hizmet Bedeli'ni yüzde 217 artışla yükselterek gelirlerini artırdıkları elektrik dağıtım şirketlerine yüksek maaşlarla transfer oluyorlar. Bir gün önce; “Hizmet Bedeli” artıyor ve vatandaştan özel elektrik dağıtım şirketine gelir aktarıyor. Bir gün sonra; gelir aktardığı şirkete yüksek maaşla transfer oluyor.

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Kim bunlar.

İsimleri nelerdir?

Kaç kişiler.

Onları yüksek maaşlarla transfer eden özel dağıtım şirketleri hangileridir? Bu özel dağıtım şirketlerinin iktidarla, bakanlıkla, iktidar partisi ile bağlantıları nedir?

Erhan Usta!

Onları da açıkla…

Bildiğim kadarıyla bir yasa vardı. Bu yasaya göre bir yüksek mevki sahibi bürokrat eğer devletten istifa edip ayrılırsa aynı iş kolundaki çalışan özel şirkete 3 yıl içinde giremez, çalışamaz, yasaktır. Bu yasaya da vücut çalımı mı atılıyor? Yoksa rafa mı kaldırıldı yasa?

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Açıkla Erhan Usta!

Bilelim.

Öğrenelim.

Uyanalım.

AKP iktidarı, “devletin elindeki elektrik dağıtım imtiyazını en ucuza yapacak olana değil en yüksek parayı veren özel şirketlere” devretti. Onlar da Türk bankaları üzerinden yabancılardan döviz kredisi aldılar. İktidar, elektrik dağıtım imtiyazını özelleştirme üzerinden dış döviz (Dolar-Euro) yarattı ve oturup çeşitli harcamalarla yedi, bitirdi. Özel şirketler de ödedikleri döviz cinsinden parayı halktan çıkartmak için “hizmet bedeli” diye gizli kalem icat ettiler. İktidar da göz yumdu. Şirketler batmasın diye fatura halka bindirildi. Açıkçası Osmanlı'nın battığı yıllardaki borçlanma modelinin aynısı uygulandı. Osmanlı da batış yıllarında dış borçla saraylar ve demir yolu hatları yaptırmıştı.

Erhan Usta!

Durma!

Açıkla!

Elektrik faturalarında yaşadığımızın adı “yeni sömürgecilik” değilse nedir?

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Bu da av ihalesine gizlenmiş yeni mandacılık!

Orman Bakanlığı Türkiye'nin 5 ilindeki ormanlarda yaşayan ve nesli tükenmekte olan canlı türü içine giren “yaban keçilerinin” yabancı avcıların para karşılığında avlanmasına izin verecek ihaleler açtı. İhale şartnamesine göre 2021-2022 yılı Av Turizmi mevsiminde bir yaban keçisinin avlanma ücreti 4 bin TL ile 32 bin 800 TL arasında değişiyor. Bu da bir çeşit yeni mandacılık! Hayvan Hakları Etiği Derneği Avukatı Hacer Gizem Karataş, Türkiye'nin 5 ilinde 70 yaban keçisinin avlanarak öldürülmesi ihalesinin iptali için yargıya başvurdu.