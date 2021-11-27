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Fakirin tokadı yaman olacak!

Bir “volatilite” lafıdır gidiyor. Oynaklık demek. Dövizin oynaması, fiyatların oynaması, hayat şartlarının oynaması, varlıkların oynaması, servetlerin oynaması, beklentilerin oynaması. Korkuların da oynaması.

Yarın ne olacak?

Gün güne uymuyor.

Saat saati tutmuyor.

Umutsuzluğa ve korkuya bak: Türkiye, Arap Şeyhi'nin kıytırık dolarları için onun ayaklarının altına devlet töreni ile “kırmızı halı” seriyor. İnsan hafızası da oynak. 19 yılın sonunda bu noktaya nasıl gelindiği unutuldu, unutuluyor.

Unutulmasın.

Hatırlayalım.

Tek adam düzeni yaratıldı.

Kişi hürriyeti zincirlendi.

Kurum özgürlüğü bitirildi.

Adalet katledildi.

Cumhuriyet kurşunlandı.

Vatanseverlik yok edildi.

Türkiye “Tek Adama” bağlandı.

Demokrasiden koparıldı.

Tek Adam ne yaptı?

Yandaş zengin yarattı.

Devleti zengine soydurdu.

Rüşvet, yolsuzluk büyüdü.

Adam kayırma zirve yaptı.

Yandaşlık erdem sayıldı.

★★★

Türkiye 19 yıl yüksek faizle Cumhuriyet tarihinin en büyük dış borçlanmasını yaptı. Borç yedi, geleceği ipotek etti ve gösteriş saplantılı “ekonomide kara delik” yatırımlarla Türkiye yabancıya soyduruldu.

Emek çok ucuzladı.

Çin'in altına indi.

Alın teri çok horlandı.

Sonu oynaklık oldu.

Tüm günahların türediği tek kaynak “Tek Adam düzeni ve onun son hali Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” oldu. Bunu unutursak Tek Adam Düzeni'nin bugün Arap Şeyhi'nin Türkiye'nin varlık fonundaki son devlet şirketlerini ucuza kapatmak için getirdiği dolarına “can yeleği” diye sarılmak zorunda kalmasını açıklayamayız.

★★★

Uyuyanlar uyandı.

Eski bakan da hatırladı.

3 dönem iktidar partisinden milletvekilliği yaptığı yıllarda “Tek Adam düzenini” bilerek, isteyerek, severek, güvenerek desteklemiş eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, memleketi Konya'da yerel televizyon Kanal 42'de gerçeği söyledi: “Ben Başkanlık Sistemi'ni çok güçlü destekleyenlerden biriyim. Uyum yasaları çıkacak, denge denetim olacak, TBMM ile Cumhurbaşkanlığı arasında “yasama yürütmeyi denetleyecek” diye umduk. Ama bir baktık ki, yasamaya da (Meclis'e) başkanlığa da (Hükümet'e) Cumhurbaşkanı hakim. Cumhurbaşkanı bunlara hakim olduğu için yargıya da hakim oldu… Bugün Başkanlık Sistemi oylamaya çıkarılsa, mevcut durumu gördükten sonra “evet oyu” vermem…”

Eski bakan!

Destekledi.

Şimdi bin pişman.

TV ekranından “elim kırsaydı da Tek Adam düzenini desteklemeseydim” demeye getiren cümleler söylüyor.

Bu destekçinin tokadı!

Fakirin tokadı da geliyor.

Türkiye'nin fakirleri, düzenin önde gelen adamlarını “sandığa gömerek” ve adaletin önünde “hesap vermeleri” aydınlık yolunu da açarak Türkiye'de yeni bir sayfa açmaya hazırlar.

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Türkiye fakirleşti.

“Türkiye'nin Nabzı” topyekün yoksulluktan yana atıyor. MetroPOLL araştırmasına göre halkın yüzde 71.2'si son krizle yoksullaştığını söyledi. AKP'ye oy vermişlerin yüzde 30.9'u ve MHP'ye oy vermişlerin yüzde 57.7'si fakirleştiklerini açıkladı.

Volatilite diye bir laf!

Aslı döviz bitti.

TL krize girdi.

Türkiye IMF'nin kapısına gitmeye zorlanır oldu. Dün “düşman dedikleri” dolar zengini Şeyh ile barışanlar; “mandacıların kıblesi dedikleri IMF ile de” yarın el sıkışırlar.

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Fakirin tokadı yaman olacak. Yoksullaştıran büyük kriz dipten vurdu, halkın üstten aklını, idrakini, dikkatini açtı, özgürleştirdi. Bireysel özgürlük, zincirlerini kırıyor. Kurumsal özgürlük, esaret bağlarını koparıyor. MetroPOLL'un araştırmasına göre “Erdoğan'ın görevini yapış tarzını” ankete katılanların yüzde 54'ü onaylamıyor. Farklı bir dip dalga karşı devrimin (Tek Adam Düzeni) karşı devrimini (İleri demokratik yeni devrim) hazırlayarak geldi. Tüm günahların türediği tek kaynak “Tek Adam Düzeni” olduğunu eski AKP bakanları ile milletvekilleri bile gördü.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Boş bavul turizmi!

Şekerde sıkıntı var; marketler yarım kilo veriyor. Zeytinyağı satışı da sınırlı. Fırıncılar zorda unun çuvalı 300 TL'yi aştı. Benzin zammının bir depoluk aşırı yükünden bir kez de olsa kurtulmak için akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Yağ ve pirinç fiyatları son 10 günde yüzde 50 arttı. Mutfaklar yanıyor. Türk Lirası'nın değeri beklenmedik ölçüde eridiği için “boş bavul turizmi” patladı. Bulgaristan'dan Edirne'ye, İran'dan Van'a, Gürcistan'dan Rize'ye “boş bavul akını” oldu. Bulgar parası, İran parası, Gürcistan parası, daha öz ödeyerek daha çok Türk malı alma avantajını elde ettiği için boş bavullarını kapan Bulgarlar, İranlılar, Gürcüler Türkiye'de sınıra yakın kentleri doldurdular. Turizm Bakanı ise “Bu yaz 29 milyon turist gelecek 24 milyar dolar gelirimiz olacak” diye gelecek tesellisi ve kuru avunma vadediyor.