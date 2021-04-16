İbrahim Kalın Bey bisiklete binebilseydi!

Yılda bir iki kez gazetelerin kenarında köşesinde “Başbakan işine bisikletle gidiyor” diye fotoğraflı haberler çıkar. Bunlar çoğunlukla Avrupa ülkelerinin başbakanları, bakanları, yüksek mevki bürokratlardır. En son Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin “sıklıkla ofisime bisikletle gidip geliyorum. 10 yıldır kullandığım bisikletim eskidi yenisini aldım” haberini okumuştum.

Hep beklemişimdir.

Bir gün gelecek.

Bizim Cumhurbaşkanı.

Bizim Bakanlar.

Bizim Belediye Başkanları.

Bizim Yüksek Bürokratlar.

Mercedes makam araçlarından inecekler; “Halkımız devletten patates sadakası alır durumda yaşarken biz seçilmişlerin dövizle ithal korkunç pahalı lüks Mercedesleri makam aracı olarak kullanmamız yakışık almaz” diyecekler.

Bisiklete binecekler.

Pedal basarken…

Gülümseyecekler!

★★★

Ne güzel örnek olurdu:

Şu kriz günlerinde her sınıftan aile (çok zenginler hariç) kemer sıkarken ve Türkiye'de son 50 yıldır büyüyen orta tabaka bile ilk kez küçülürken “Cumhurbaşkanı, lüks makam aracını bıraktı, bisiklet kullanmaya başladı” haberi ile uyansaydık.

Ertesi gün:

Yine bir haber.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı da lüks makam aracından indi, bisiklete bindi.

Sonraki günler:

Sağlık Bakanı bisiklette.

Maliye Bakanı bisiklette.

Çalışma Bakanı bisiklette.

İzleyen gün.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın da Cumhurbaşkanı ve Bakanları örnek aldı, lüks makam aracından indi ve evden çalışma makamına dün bisikletle geldi. İşte fotoğrafı…

Benimki ham hayal!

Görülecek düş değil!

★★★

Dün bu köşede “İbrahim Kalın Bey, Eflatun'un Mağarası'ndan bari siz çıkın!” başlıklı bir yazı yazmıştım.

Okumayanlar için özetleyim:

Yoksul insanlar için “patates ile soğanın devlet sadaka ürünü haline getirildiği” gün muhalefet partisi CHP'nin Grup Başkanvekili Engin Altay, “Cumhurbaşkanlığı'na 3 yeni S 600 GUARD Mercedes makam aracı (her birinin devlete maliyeti 1 milyon 793 bin 411 Euro) alındı. Mercedeslerden birine Cumhurbaşkanlığı yüksek bürokratları İbrahim Kalın, diğerine Fahrettin Altun biniyor” dedi. İbrahim Kalın ise yeni çıkan “Açık Ufuk” adlı kitabında “İnsan hazzının, zevkinin, keyfinin, lüks tüketiminin kölesi olunca; ufku kararır, görüşü kapanır, insanlıktan çıkar. Eflatun'un mağarasına hapis olur” diye yazıyor. Bu asil ve üstün duyguları kitap yapıp yazabildiğinize göre İbrahim Bey, önce siz çıkın Eflatun'un Mağarası'ndan ve o haz veren, ufku karartan, görüşü kapatan, insanı insan olmaktan çıkartan o lüks pahalı Mercedes makam otosundan önce siz vazgeçin…”

Yazı özetle buydu.

Dün cevap geldi.

Cumhurbaşkanlığı makamından İbrahim Kalın adına arayan Tuğba (soyadını vermedi) Hanım, “İbrahim Bey'in makam Mercedes'i yok. İbrahim Bey hiçbir zaman Makam Mercedes'ine binmedi, binmiyor” dedi.

★★★

Ben de sordum.

“Okurlarıma duyuracağım. İbrahim Kalın Mercedes'e binmiyor. Neye biniyor?”

Tuğba Hanım, cevap vermedi.

“Siz açıklamamızı yazın” dedi.

Şimdi sormak şart oldu:

Her biri halkın vergilerinden toplanan parayla 1 milyon 793 bin 411 Euro'ya mal olan 3 lüks Mercedes'ten hiçbirine İbrahim Kalın Bey binmiyormuş. Peki bu 3 Mercedes'e kim biniyor? Cumhurbaşkanlığı'nın 21 danışmanı olduğu bir soru önergesine verilen cevapla açıklanmıştı. 3 Mercedes, 21 danışmandan hangileri binsin diye alındı?

Diyorum ya…

Benimki ham hayal!

Görülecek düş değil!

İbrahim Kalın Bey'den yazdığı kitaptaki tefekküre uygun olarak hazdan, zevkten, lüks tüketimden uzaklaşıp makamına bisikletle giderken çekilmiş bir fotoğraflı haberini bekliyorum. Böylelikle başta Cumhurbaşkanı'na, bakanlara ve tüm yüksek bürokratlara örnek olmasını umuyorum. Kitabında yazdığı gibi…. İbrahim Kalın, türkü sözü de yazıyor. Son yazdığı türküde geçen “Vücut nedir ki Adem nedir ki/ Varlığında bir hiç oldum.” dediği gibi… İbrahim Bey, kitabınızda yazdığınızı yapın da halk sizinle gurur duysun!

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Bisiklete dönenlerimiz var!

Lüks ve çok pahalı makam araçlarına tepki olsun diye makamlarına bisikletle gidip gelen iktidar koltuğu sahipleri az da olsa Türkiye'de de var. Bunlar örnek poltikacılar. Kırşehir eski Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel… 2015 yılında yapılan bir araştırmada, Hollanda'da bisiklet kullanımı sayesinde her yıl, hastalık sebebiyle ortaya çıkabilecek 6.000'den fazla ölümün önüne geçildiği sonucuna ulaşıldı.