Sevgili çocuklar.

Değerli yolcularımız.

Uçağımıza hoş geldiniz.

Kaptanınız konuşuyor.

Hava açık.

Gökyüzü güneşli.

Nem sıfır.

Birkaç dakika içinde Balıkesir'den Ankara'ya havalanacağız. Size yeni açılan hava meydanımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Havaalanımız, dünyada eşine hiç rastlanmayacak, benzersiz tek projedir.

Başlanmış.

Bitirilmiştir.

Kapasite yüksek.

Tekniği üstündür.

30 milyon TL'ye bitirileceği hesaplanmış ancak hiçbir özveriden kaçınılmayarak, yaz ve kış, gece ve gündüz, yağmur ve kar demeden çalışılarak 76 milyon TL'ye bitirilmiştir.

★★★

Sevgili çocuklar.

Değerli yolcular.

Balıkesir Merkez Havalimanı pisti, terminal binası ve mütemmimleri (tamamlayan- bütünleyen) inşaatı yavaş gitti, yavaşladıkça maliyet şişti. Fakat sonunda her inşaat gibi o da bitti. Balıkesir'imize layık, bölgenin cazibe merkezi, muhteşem bir eser oldu. Terminal binamızın dışarıdan görünüş şekli çocukların pilotluk oynamak için yaptıkları “kağıt uçaklara” benzetilerek tasarlandı.

Alan oturumu:

420.000 metrekare.

Terminal büyüklüğü:

6500 metrekare.

Yolcu kapasitesi:

1.000.000 yolcu.

Personel sayısı:

99.

Apron genişliği:

4 uçak kapasiteli.

28.800 metrekare.

Pist uzunluğu:

2.990 metre.

Pist ebadı:

45 metre.

Taksi yolu alanı:

11.000 metrekare.

ARFF binası:

(Hava Kurtarma ve

Yangınla Mücadele)

1.180 metrekare.

Garaj binası:

1.800 metrekare.

Isı Güç Merkezi:

930 metrekare.

Nizamiye binası:

50 metrekare.

Çevre yolu:

2.725 metre.

Çevre tel örgüsü:

2.600 metre.

Verilen yolcu garantisi:

Yılda 1.300.000 yolcu

★★★

Sevgili çocuklar.

Sayın büyükler.

Hava meydanımızın açılışı daha önce iki kez ertelenmiş ancak sonunda işte gördüğünüz gibi hizmete girmiştir. Balıkesir'e böyle bir benzeri olmayan hava alanı yapmanın “fizibilitesi” yani “yapılabilirlik raporu” hazırlanırken çok dikkatli, hassas, yüksek sorumluluk duygusu içinde davranılmış, tüccarlar, sanayici ve esnaflardan bilgi toplanmış ve Balıkesir ve ilçelerine değişik yollardan her gün 2.000'nin üzerinde vatandaşın Ankara'ya gidip geldikleri bilgisi alınmıştır.

Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği, sözde olarak “yılda 5 bin yolcu garantisini” bizzat Sayın Valimize vermişlerdir. Bu bilgilerin ışığında yapılan fizibilite ile Balıkesir Merkez Havalimanımız yıllık 1 milyon yolcuyu ağırlayacak şekilde planlanmıştır.

Sevgili çocuklar.

Değerli büyükler.

Şimdi havalanıyoruz.

İyi yolculuklar.

★★★

Yılda 1.000.000 yolcunun geleceği umut projesiyle yapılan Balıkesir Merkez Havalimanı, 18 ay önce açılmıştı. 18 aydan bu yana tek bir uçak bile inmedi. Personel kendine kağıt uçak yapıp, havalimanından uçak kalkıyormuş gibi hayal ederek “kaptanınız konuşuyor oyunu” oynuyorlar.

Kapasite:

1.000.000.

Verilen yolcu garantisi:

1.300.000.

Gelen-Giden yolcu:

(sıfır)

İnen-Kalkan uçak.

(sıfır)

Dünyada benzeri yok.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Düttürü Leyla!

Ses sanatçısı Sevim Şengül'ün “Düttürü Leyla…” şarkısında sanatçının billur sesinden dizeler şöyle dökülüyor: “Al yanak üstüne saçları çatma/ Gözleri gelmiyor kaşları yapma/ Kopmuş onun ipi/ Gökte uçurtma/ Düttürü… Düttürü… Düttürü de Leyla…” TCDD'yi “Düttürü… Düttürü… Düttürü de Leyla…” şarkısında anlatılan; gülünç-tuhaf- daracık-kısacık giyimli düttürüye çevirdiler. Önceki gün SÖZCÜ'de yer alan habere göre Yüksek Hızlı Tren Ankara Garı'nı işleten Cengiz-Kolin- Limak ortaklı firmaya bu yıl için 8.000.000 yolcu garantisi verilmişti. İlk beş ayda sadece 272.676 yolcu geldi. Eğer yılsonuna kadar 7.727.324 yolcu gelmezse Hazine'den “3'lü müteahhidin işletmeci şirketine” 12.000.000 dolar ödenecek. Dün Birgün gazetesinde yer alan bir habere göre de “Yüksek Hızlı Tren iktidar kariyer hattı haline” getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimi seçimle CHP'ye geçince belediye şirketi İSKİ'de AKP döneminde işe yerleştirilmiş Necmettin Acar, TCDD'ye alınıp Bölge Müdürü yapıldı. Yine İSKİ'de işe yerleştirilmiş Hasan Aydın, TCDD'ye Hukuk Müşaviri oldu. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AKP döneminde işe alınmış Veysi Çelik TCDD'de mühendis, Hasan Pezük TCDD Taşımacılık A.Ş'ye genel müdür, Abdullah Türkoğlu TCDD Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı, Ahmet Ayaz TCDD Teftiş Kurulu Başkanı, Ercan Atasever TCDD Birinci Hukuk Müşavir Vekili, İsa Demir TCDD'de mühendis, Şahabettin Çağlar TCDD Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı kadrosuna yerleştirildi. Ankara Garı ise yılsonuna kadar 7 milyon 700 bin yolcu bekliyor… Düttürü… Düttürü… Düttürü de Leyla! Sesin ölümsüz olsun şarkıcı Sevim Şengül Abla!