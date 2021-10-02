Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

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Enflasyonla mücadele için 103 milyar TL vergiden vazgeçildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı ilk 6 aylık Kamu Maliyesi Raporu'nu açıkladı. Bu raporda; iktidarın enflasyonla mücadele için, vergi indirimleri yoluyla 2021 yılının ilk dokuz ayında almaktan vazgeçtiği vergilere ilişkin ayrıntılar yer almaktadır.

Vergi harcamaları, vergi sistemi yoluyla devletin vazgeçtiği gelir olarak tanımlanabilir. Bu harcamalar vergi sisteminde istisna, muafiyet, vergi ertelemesi ve düşük vergi oranı şekillerinde ortaya çıkıp vergi kaybına yol açan uygulamalardır.

Devlet, bilerek ve isteyerek bazı ekonomik faaliyetlerden vergi almıyor. Alabileceği gelirden de vazgeçiyor, böylece gelirlerini bilinçli olarak azaltıyor. Vergi harcamalarının varlık nedenini; “belirli bir sosyal ve/veya ekonomik amacın varlığı” ile ya da ortaya çıkaracakları etkilerin oluşmasını sağlayan ve ayrıcalık oluşturma pahasına gerçekleştirilen “tahsilattan vazgeçme” unsurlarına dayandırabiliriz.

HANGİ VERGİ TEDBİRİ İLE NE KADARLIK VERGİDEN VAZGEÇİLDİ?

Kamu Maliyesi Raporu'nda, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması amacıyla; yönetilen/yönlendirilen fiyatlarda, enflasyon üzerindeki etkileri sınırlı olacak şekilde gerekli tedbirler alındığı ifade edilmiş. Ayrıca, gelir politikalarının da enflasyonla mücadeleye destek olacak şekilde uygulandığına vurgu yapılmıştır. Enflasyonla mücadele kapsamında 2021 yılının sonuna kadar aşağıdaki vergilerden vazgeçilerek, enflasyonun artmasının engellendiği ifade edilmiştir.