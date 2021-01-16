Milli Piyango sanal kumar oynatıyor

Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle devredildiği Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin ciroyu ilk yılda 3-5 kat artırma taahhüdünün altından “sanal kumar” gerçeği çıktı. İsteyen Türk vatandaşı internet sitesinden dilediği miktar ve sayıda sanal kumar oynayabiliyor

Köşemde daha önce sizlere, lisansı Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi'nde olan Milli Piyango'nun imzalanan “gelir paylaşımı esasına” dayanan 10 yıl süreli sözleşme ile Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin %51 ve İtalyan Sisal S.p.A'nın %49 katılımıyla kurulan Sisal-Şans Ortak Girişimi'ne devredildiğini ifade etmiştim. Yeni modelle Milli Piyango'nun cirosunun sadece ilk yılda yaklaşık 3 katına çıkartılacağını ve Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin operasyonlarını bayi komisyonları da dahil olmak üzere %9.5 komisyon oranıyla yürüteceğini belirtmiştim. Bu anlaşmadan önce %18 olan Katma Değer Vergisi'nin (KDV) bu devir ile birlikte sıfırlandığını, işletmeci şirketin komisyon faturası kestiğinde sadece %9.5 komisyon bedeli nedeni ile Varlık Fonu A.Ş.'den KDV tahsil edeceğini yazmıştım. Önce yalanlama, sonra ikrar geldi. Yani Milli Piyango oyunlarında oynayanlardan KDV alınmıyor artık.

SANAL KUMAR İLE CİRO TAAHHÜDÜ YAKALANACAK

İşletmeci şirketin ciroyu 3-5 kat artırma taahhüdünün altından “sanal kumar” oynatma gerçeği çıktı. Yanlış duymadınız, Milli Piyango internet sitesinde sanal kumar oynatıyor.

Bugün https://www.millipiyangoonline.com/kazi-kazan adresine giren bir Türk vatandaşı; kumar oynamanın yasal olduğu ülkelerden erişilebilen, çevrimiçi oyunların birebir aynısına farklı bir isimle erişebilmekte ve dilediği miktar ve sayıda sanal kumar oynayabilmektedir.

Söz konusu “çevrimiçi oyunların” yazılım tedarikçilerine bakıldığı zaman, Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden sanal bir kumarhane işlettiği daha net olarak ortaya çıkacaktır.

Yirmiyi aşkın oyunun yazılım tedarikçisi olarak, Londra merkezli “Instant Win Gaming” ve Malta merkezli “SG Dijital” şirketlerinin, William Hill, Betsson gibi devasa online bahis ve casino sitelerine de hizmet verdikleri gözükmektedir. Söz konusu yazılım şirketlerinin, “Gambling Commission” ve “Malta Gaming Authority” gibi kumar lisansı veren kuruluşlara üye oldukları da basit bir açık kaynak araştırması ile anlaşılabilmektedir. Söz konusu şirketlerin faaliyet alanları da kumar yazılımları ve casino sunucuları olarak belirtilmiştir.

MÜDAHALE İÇİN NE BEKLENİYOR?

Fiziki olarak müsaade edilmeyen bir oyun tarzının, sanal ortamda da yasak fiil olarak değerlendirileceği şüphesizdir. Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden oynanan çevrimiçi oyunların online bir Video Oyun Terminali olduğu yorumu yapılabilir. Ancak söz konusu oyunları oynayan kişi, bir gün içerisinde, dilediği miktarda ve sayıda talih oyunu oynayabilmektedir. Google'a video oyun terminali yazınca çıkan şey bu:

Slot makinelerinden bahsetmiş. Ama mevzuatta böyle bir tanım yok. Milli Piyango'nun oynattığı online slot. Fiziki olarak video terminalini yasak fiil kapsamına almışken, aynısının çevrimiçi olanını yasal olarak yorumlamak zaten mümkün değil.

Lisans sahibi şirket, yasal mevzuatın dağınıklığından ve tanımlamalardaki muğlak ifadelerden yararlanarak, yasal görünümlü bir kumarhane işletmektedir.

Sonuç olarak; oynatılan kumar mı değil mi? diye test etmek isterseniz, Milli Piyango'nun internet sitesine girin, 1.5 saatte 1.000-1.500-TL kaybetme riski var, şimdiden uyarayım…

SUÇ İŞLENMEKTEDİR

Öncelikle, Türkiye'de Şubat 1998'de kumar oynatılmasının yasaklanmasına ve kumarhanelerin kapatılmasına yol açan Turizm Teşvik Kanunu'na eklenen son fıkra hükmü halen yürürlüktedir.

Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesinin son fıkrasında kumar, “kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar” olarak tanımlanmıştır.

Bunun yanında “Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik” ile, her ne ad altında olursa olsun talih oyunları oynanmasına yönelik sanal ortam oluşturulamayacağı ve bu ortamda talih oyunları düzenlenemeyeceği hüküm altına alınmış ise de, yönetmeliğin amaç ve kapsam kısmında; “talih oyunlarının kanun dışı olarak sanal ortam üzerinden oynatılması” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Benzer bir ön başlık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5. maddesinde “kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın” şeklinde yer almaktadır.

15.07.2018 tarihli “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ise şans oyunları ve talih oyunları ifadeleri, “benzeri” gibi muğlak ve içerisi her şekilde doldurulabilecek kelime ile birlikte tanımlanmıştır:

“Şans oyunları: Karşılığı nakit olmak üzere oynatılan piyango, sayısal oyunlar, hemen kazan ve benzeri oyunları,

Talih oyunları: Beceri veya şansa dayanan fiş, jeton veya para ile oyun araç ve gereçleriyle bir kasaya karşı veya oyun makinalarında oynanan oyunları, ifade eder.”

Söz konusu yasal düzenlemelerden, hizmetin yüklenicisi şirketin, keyfi olarak her türlü kumar oyununu, Kanun'un verdiği yetki ile yapabileceği anlamı çıkmamaktadır. Zira söz konusu lisans sahibi şirketin; lisansa konu faaliyetlerini ne şekilde gerçekleştirebileceğine dair uygulama yönetmeliği mevcuttur. 01.04.2016 tarihli Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik'in 16. maddesinde sözleşmenin uygulanmasındaki yasak fiil ve davranışlar belirtilmiştir.

İlgili maddenin (j) ve (n) bentlerinde;

j) Yasa dışı oyunların reklam veya tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bunlara aracılık etmek.



n) Video oyun terminallerinde veya oyun salonlarında şans oyunu tertip etmek



Yasak fiil olarak hüküm altına alınmıştır.