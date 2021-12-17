Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

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Vergi tahsilat hedefi aşıldı, seneye Allah kerim

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kasım ayı bütçe gerçekleşme raporu açıklandı. 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde; merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 318 milyar 829 milyon TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 272 milyar 328 milyon TL ve bütçe açığı 46 milyar 500 milyon TL olarak gerçekleşti.

VERGİDE 11 AYDA TAHSİLAT HEDEFİ AŞILDI

Geçen yılın ocak-kasım dönemi ile bu yılın ocak-kasım döneminin karşılaştırmalı tablosu aşağıdaki gibidir.

Maliye, Ocak-Kasım 2021 döneminde bütçede yer alan 922 milyar 744 milyon TL olan 12 aylık tahsilat hedefini aşarak, 1 trilyon 53 milyar 409 milyon TL vergi tahsilatına ulaşmış oldu. 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı dönemine göre %39.6 oranında artış göstermiştir.

Af yasaları, harcama artışları kurumlar vergisi oran artışı ve enflasyon başarının nedeni

2021 yılının ilk 11 aylık bütçe sonuçlarına göre 2021 yılı için konulan vergi tahsilat hedeflerinin aşılmasının başlıca nedenlerini şöyle özetleyebiliriz.

■ 30 Kasım 2021 tarihine kadar 7256 sayılı Kanun kapsamında 22 milyar 739 milyon TL ve 7326 sayılı Kanun kapsamında 53 milyar 239 milyon TL olmak üzere, ilave 75 milyar 978 milyon TL tahsilat yapılması.

■ Pandemi nedeniyle ertelenen harcamaların yapılması ile birlikte enflasyon artışının fiyatlar genel seviyesini yükseltmesi; dahilde alınan katma değer vergisinde rekor sayılabilecek 117 milyar 741 milyon TL'lik bir tahsilat rakamını ortaya çıkarmıştır.

■ Bu yılın başında üç yıllık %22 oranının ardından %20 yasal orana inmesi gereken kurumlar vergisi oranının, 2021 yılı için %25 olarak uygulanması kurumlar vergisi tahsilat rakamını 174 milyar 934 milyon TL'ye çıkarmıştır.

■ İthalde alınan Katma Değer Vergisi tahsilatının %59.5, motorlu taşıt araçları ÖTV'sinin %50.2 oranında artmış olması da tahsilat başarısında etkili olmuştur.

SENEYE İŞİMİZ ZOR

Önümüzdeki yıl kurumlar vergisi oranının %25'ten %23'e düşecek olması ve en büyük vergi ödeyicisi Merkez Bankası'nın zarar edecek olması ayrıca Türk Lirası'nın değer yitirmesi nedeniyle satın alma gücü azalan tüketicilerin mal ve hizmet talebi azalacak ve dolayısıyla dahilde alınan katma değer vergisi tahsilatı azaltacaktır. Gelir vergisinde asgari ücrete isabet eden tutarın vergi dışı bırakılması ile yaklaşık 35 milyar TL tahsilat azalışı olacaktır. Döviz kurlarının aşırı yükselmesi nedeniyle ithalat azalacağı için, ithalde alınan katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinde ciddi tahsilat azalışları olacaktır. Ayrıca, ilk 11 ayda 2 milyar 491 milyon TL'lik tahsilat yapılan dijital hizmet vergisinin de uygulamadan kalkacağını unutmamak gerekiyor.

Sonuç olarak önümüzdeki yıl vergi tahsilatına çok güvenmeyip, israfın önlenmesi seferberliği başlatmakta fayda var.