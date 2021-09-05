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“Af dilemesi gereken biz değiliz”

“Af değil, adalet istiyoruz!”

Müebbet hapis cezasına çarptırılan 14 emekli generalin çığlığı bu… Adalet, adalet, adalet!

Yaşları 80 ile 90 arasında olan emekli generaller, ağır cezaevi koşullarında hayatlarını kaybetme riski ile karşı karşıyalar… Sağlığı bozulanlar, hastaneye kaldırılanlar var…

Toplum vicdanı, ömürleri ülkeye hizmetle geçen emekli paşalara yapılan zulümden rahatsız…

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“Kadı ola davacı ve muhzır dahi şahit,

Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet?”

Ziya Paşa ders niteliğindeki bu beyiti günümüzden 150 yıl önce yazmıştı.

Tanzimat Devri devlet ve fikir adamı olan Ziya Paşa'nın (1825-1880) ünlü beyitinin anlamı şudur:

“Hâkimin davacı, mübaşirin şahit olduğu bir davada o mahkemenin verdiği hükme adalet derler mi?”

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Şimdi “af tartışmaları” var. Bazı çevreler emekli generaller için Cumhurbaşkanı'nın “Af yetkisini” kullanmasını gündeme getirdi.

Af güzel bir şeydir ama… Suçlu olan insan affedilir. Peki, emekli paşaların suçu var mı?

Eski 1'inci Ordu Komutanı E. Orgeneral Çetin Doğan af tartışmalarına “Suçlu olan biz değiliz” diye tepki gösterdi.

Avukatı aracılığıyla düşüncelerini dile getiren E. Orgeneral Çetin Doğan şöyle dedi:

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“28 Şubat davasında suçlular var, ancak bu suçlular hiçbir zaman sanık olmadı.

Davaya bakanlar, ruhsat verenler, hukuksuz süreci başlatanlar, bu hukuksuz sürece destek olanlar, bu adaletsizliğe kesintisiz güç kaynağı sağlayanlar asıl suçlulardır!

Bu sebeple, özür dilemesi, af dilemesi gereken de onlardır. Bizler değiliz!

Tüm bu süreç içinde biz sadece ve sadece adaletin tecellisi beklentisi içindeyiz.”

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Kamu vicdanının rahatsız olduğu dava yeni bir sürece girdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların tekrar yargılanması amacıyla 28 Şubat dava dosyasını Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istedi.

İnceleme sonucunda dosya önce Yargıtay 3. Dairesine gönderilecek. Orada karar değişmezse, nihai kararı Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu verecek.

Herkesin dileği, adaletin tecelli etmesidir.

Çetin Paşa'dan bir anı…

Ömür boyu hapse mahkûm edilen ve “Af değil, adalet istiyoruz” diyen 81 yaşındaki Çetin Doğan Paşa kimdir, gerçek yüzü nedir?

Terörle mücadele gazisi Emekli Yarbay Şafak Mert, sosyal medya hesabı aracılığıyla E. Orgeneral Çetin Doğan'ı şöyle anlattı:

“Askerlik mesleğimin ilk yıllarıydı. Genç bir subaydım. O tarihte Çetin Doğan Paşa da Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı idi.

Sınır ötesinde büyük bir operasyon yapıyorduk. Yoğun çatışmalar yaşanıyordu. Böyle bir ortamda yorgunluk ve uykusuzluk normaldi. Bir ara çatışmalar azalıp, bölgede emniyet sağlanınca, bir mevzide uyuyakalmışım…

Uyandığımda başucumda bir poşetle kumanya ve yanında taze meyve olduğunu gördüm. Uzman çavuş Halil'e “Bunlar nereden geldi?” diye sordum.

Halil Çavuş ‘Asayiş komutanı geldi. Helikopterle buraya inen Çetin Doğan Paşa tüm askerlere kumanya ve meyve bıraktı. Birlik komutanını sordu. Ben ‘Komutanım 3 gündür hiç uyumadı, biraz önce mevzide uyuya kalmış.' diye cevap verdim. Çetin Paşa:

‘Uyandırma o zaman… Uyandığı vakit selamımı söyle.' diyerek gitti.”

Ben, Çetin Doğan General ile hiç el sıkışmadım, oturup sohbet etmedim. Muhtemelen bu olayı hatırlamaz bile… Fakat benim için o, sınır ötesinde, en uçtaki birliğin yanına gelip kumanya dağıtan, yorgunluktan sızmış bir üsteğmeni uyandırmaya kıyamayan şefkatli bir komutandır. Bütün dualarım onunla…”

GÜNÜN SÖZÜ

Cezalandırmak insana, bağışlamak Tanrı'ya vergidir.