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Afgan göçü hain bir ABD projesi!

Türkiye olarak, haritasız ve pusulasız, tanımadığımız bir denizin ortasında kalan talihsiz bir gemi gibiyiz!

Bu yönetim çaresiz! Bizi kurtaracak usta bir kaptana ihtiyacımız var!

Orman yangınları gelir geçer… Seller de akıp gider… Fakat kolay kolay geçmeyecek daha ciddi bir dert var kapımızda!

Suriye'den sonra Afganistan'dan Türkiye'ye gelen kitlesel göç dalgası büyük tehlike!

Kafa kesen Taliban, Başkent Kabil'e girdi, büyük bir kaçış başladı. Vahşi infazlarıyla dünyayı dehşete düşüren Taliban artık Afganistan'ın hâkimi… Sivil halk canını kurtarmak için dehşet içinde kaçıyor!

Her şeye tek başına karar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan göçü konusunda pek umutlu değil gibi! “Giderek yoğunlaşan bir Afgan göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Bunu önlemek için Pakistan'la işbirliğimizi sürdürmemiz gerekiyor.” diyor.

Bin bir dertle boğuşan Türkiye, sel gibi gelen milyonlarca sığınmacıyı taşıyabilir mi? Hayır, taşıyamaz! Devlet bu tehlikeli akına bir çare bulmak zorunda!

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İçişleri eski Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, göçlerin hain bir Amerikan projesi olduğunu belirterek:

“ABD, Türkiye'yi göçlerle içeriden çökertmek istiyor!” dedi.

Her felâkette olduğu gibi bunda da Amerikan parmağı var, öyle mi?

Müthiş bir iddia bu!

Tantan'a göre; ABD Türkiye'yi hedef aldı, bu amaçla El Kaide, El Nusra gibi örgütleri kullanıyor ve bunlar da ABD tarafından yetiştiriliyor!

Türk siyaseti, Suriye, Irak ve Afganistan'da yaşananları maalesef iyi okuyamadı.

Osmanlı Devleti'nin toprak kaybında ve ülkemizin işgalinde İngiliz istihbaratı bugünkü küresel güçlerin kullandığı yöntemi uygulamıştı. Artık Türk siyaseti bunun farkına varmalı…

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Tarihler değişti ama oyun aynı!

Türkiye'yi yıllardır içeriden çökertemediler. Bunun en güzel örneği Kurtuluş Savaşı'mızdır.

Türkiye'yi içeriden çökertmek isteyen hain işbirlikçiler var. Türk devletleri tarih boyunca dışarıdan değil, sürekli olarak içeriden çökertilmiştir. Tarihi gerçekler bunu gösteriyor!

İngiltere, Fransa ve İsrail'in de desteklediği ABD, Türkiye'yi sürekli olarak itibarsızlaştırmak istiyor.

Terör örgütleri PKK / YPG'nin saldırıları, FETÖ ile AKP'nin kavgası bunun en tipik örnekleridir. Ayrıca Türkiye'nin bu müttefikleri (!) Türkiye'nin kendi savunma sanayisini bile geliştirmesini istemiyor.

Türkiye'de acilen “Göç Bakanlığı kurulmalı, Suriye'den gelenleri Suriye ile anlaşarak ülkelerine geri göndermeli, Afgan akınını önlemek için Avrupa Birliği ile imzalanan ‘Geri Kabul Antlaşması' iptal edilmelidir.

Türkiye, süreci iyi okumalı, Suriye'nin parçalanmasını engelleyerek gelecekteki sıkıntıların önüne geçmeli.

Ülkemiz bu noktada artık ‘hayati bir karar' vermek zorundadır!”

Temel'in vicdan azabı!

Gücü kuvveti yerinde olan Temel günün birinde garip bir şekilde hastalanıp yatağa düşer.

Tedavi için her çareye başvururlar ama hiçbir ilaç iyi gelmez… Her gün yavaş yavaş erimektedir…

Sonunun yaklaştığını düşünen Temel, yıllardır kalbini bir kurt gibi kemiren sıkıntıdan kurtulmak ister… Karısını yanına çağırır. Derin bir vicdan azabı içinde:

“Çok kötü durumdayım Fadime… Galiba ölüyorum” der, derin derin nefes alıp iç çekerek şöyle devam eder:

“Ben seni hep başka kadınlarla aldattım. Çok üzgünüm. Ne olur beni affet!”

Fadime gayet sakin bir şekilde cevap verir:

“Ula be adam, ben seni keyfimden mi zehirledim sanıyorsun?”

GÜNÜN SÖZÜ

Herkesin sevdiği bir lider olmazsa sorunlarla ortak mücadele de olmaz!